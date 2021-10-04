Осенние каникулы-2021: В Новосибирске и Бердске школьники уйдут на каникулы с 1 ноября

Министерство образования России составило график школьных каникул на 2021-2022 учебный год. Уже известно, что осенью школьники будут отдыхать семь дней - с 1 ноября по 7 ноября 2021 года включительно. В Новосибирской области школы имеют право сами устанавливать даты каникул, но, как правило, все учебные заведения подчиняются рекомендациям министерства образования России.
Стоит отметить, что зимние каникулы стартуют с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Весной школьники будут отдыхать восемь дней – с 27 марта по 3 апреля 2022 года. Летние каникулы будут длиться 92 дня. Их начало 1 июня, а конец 31 августа.
Выпускники девятых классов уйдут на каникулы позже других - с 11 июня. Это связано с выпускными экзаменами.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, что заболеваемость коронавирусом снова начала расти. Отчасти это связывают с началом очередного учебного года. Школьники и студенты снова сели за парты, а значит число социальных контактов увеличилось. В связи с этим появляется вопрос: будет ли снова введено дистанционное обучение?