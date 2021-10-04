Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Осенние каникулы-2021: В Новосибирске и Бердске школьники уйдут на каникулы с 1 ноября

4:18:0110/4/2021Фото: pixabay
0

Называем все даты школьных каникул в 2021-2022 учебном году.

Осенние каникулы продлятся семь дней
Осенние каникулы продлятся семь дней

Министерство образования России составило график школьных каникул на 2021-2022 учебный год. Уже известно, что осенью школьники будут отдыхать семь дней - с 1 ноября по 7 ноября 2021 года включительно. В Новосибирской области школы имеют право сами устанавливать даты каникул, но, как правило, все учебные заведения подчиняются рекомендациям министерства образования России.

Стоит отметить, что зимние каникулы стартуют с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Весной школьники будут отдыхать восемь дней – с 27 марта по 3 апреля 2022 года. Летние каникулы будут длиться 92 дня. Их начало 1 июня, а конец 31 августа.

Выпускники девятых классов уйдут на каникулы позже других - с 11 июня. Это связано с выпускными экзаменами.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, что заболеваемость коронавирусом снова начала расти. Отчасти это связывают с началом очередного учебного года. Школьники и студенты снова сели за парты, а значит число социальных контактов увеличилось. В связи с этим появляется вопрос: будет ли снова введено дистанционное обучение?

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
школаканикулыосенние каникулы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Надоело учиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова за просроченный паспорт
4:10:24 10/4/2021
В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова за просроченный паспорт
Когда в мире признают российскую вакцину «Спутника V»: в какие страны пускают полностью привитых из России туристов
4:06:20 10/4/2021
Когда в мире признают российскую вакцину «Спутника V»: в какие страны пускают полностью привитых из России туристов
Как отличить симптомы коронавируса и гриппа: и какие анализы сдать, чтобы иметь точный диагноз
4:04:41 10/4/2021
Как отличить симптомы коронавируса и гриппа: и какие анализы сдать, чтобы иметь точный диагноз
БердскВ Бердске и Искитиме отремонтировали 25 километров «Чуйского тракта»
3:49:44 10/4/2021
В Бердске и Искитиме отремонтировали 25 километров «Чуйского тракта»
Сильнейшая молитва пророку Ионе, который отличается от всех других Боговых детей: когда и кому молиться, кого берет точно под защиту
3:30:33 10/4/2021
Сильнейшая молитва пророку Ионе, который отличается от всех других Боговых детей: когда и кому молиться, кого берет точно под защиту
В Кабуле 12 человек погибли после взрыва у мечети
3:29:12 10/4/2021
В Кабуле 12 человек погибли после взрыва у мечети
Новолуние в Весах 6 октября 2021: что обязательно сделать в этот уникальный день, а что под строжайшим запретом
3:20:55 10/4/2021
Новолуние в Весах 6 октября 2021: что обязательно сделать в этот уникальный день, а что под строжайшим запретом
Экс-мэра Владивостока допрашивают по подозрению в махинациях на городских кладбищах
3:13:47 10/4/2021
Экс-мэра Владивостока допрашивают по подозрению в махинациях на городских кладбищах
Опасная магнитная буря 5 октября 2021: к чему готовиться метеозависимым – геоудары могут ощутить даже молодые
3:00:29 10/4/2021
Опасная магнитная буря 5 октября 2021: к чему готовиться метеозависимым – геоудары могут ощутить даже молодые
В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека
2:33:06 10/4/2021
В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека