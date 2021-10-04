ФАС остановила аукцион по щебенению дороги в Бердске на округе спикера горсовета Голубева после жалобы фирмы с Сахалина

Отсыпка щебнем ул. Ключевой в Бердске на избирательном округе спикера горсовета Владимира Голубева снова откладывается. Как и аналогичный ремонт дорог на других бердских улицах. Не помогло тайное письмо председателя депутатского корпуса мэру Бердска Евгению Шестернину накануне сентябрьских выборов. Дело в том, что забуксовал второй аукцион по выбору подрядчика для щебенения 13-ти улиц за 4,4 млн рублей. В рамках этого контракта должны были завершить отсыпку дороги на Ключевой в Южном микрорайоне.
«Определение поставщика приостановлено», гласит последнее уведомление по аукциону. Причиной этого стала жалоба в ФАС одного из участников торгов. Компания «Найс-Групп-Холдинг» из города Поронайска Сахалинской области не смогла вовремя подать свои ценовые предложения из-за проблем на электронной торговой площадке.
Судя по аукционной документации, два участника снизили стоимость контракта примерно на 350 тыс. рублей каждый. Работы по этому договору необходимо завершить в течение 15 дней. Но когда контракт заключат, пока неизвестно. Федеральная антимонопольная служба начала работу по жалобе 1 октября, истребовав от всех сторон, в том числе у бердского управления ЖКХ, которое является заказчиком, необходимые документы.
Сахалинцы пожаловались на бердский аукцион
Директор ООО «Найс-Групп-Холдинг» Вугар Гаджиев пожаловался антимонопольщикам на некорректную работу оператора «Электронной торговой площадки ГПБ». Как отметил Гаджиев, его заявка была допущена к участию в аукционе 21 сентября. Но через неделю на самих торгах он не мог в течение 17 минут войти в «Закупки государственных заказчиков».
«Велись постоянные попытки входа, с двух браузеров Internet Explorer и Google Chrome. Однако отображалось окно с ошибкой об отсутствии сертификатов в двух браузерах, в то время как попытка входа на торговую площадку АО «ЭТС» (Национальная торговая площадка) была успешной. Вследствие данной технической ошибки на «ЭТП ГПБ», удалось войти на площадку в 07.12 часов, когда первый этап подачи ценовых предложений завершился, и соответственно участник подал свое предложение только на втором этапе (доподачи)», - описал проблему Гаджиев.
Он полагает, что тем самым его фирма была лишена права «полноценно принять участие в электронном аукционе».
-Действия оператора электронных торгов считаем необоснованными, неправомерными, и направленными на ограничение конкуренции, - пожаловался руководитель «Найс-Групп-Холдинг», потребовав приостановить процедуру закупки, проверить изложенные им факты и вернуть аукцион на момент понижения начальной цены контракта.
ФАС приостановил определение поставщика в части заключения контракта в связи с принятием к рассмотрению жалобы. В случае ее отзыва возможно проведение внеплановой проверки закупочной процедуры, указали в антимонопольной службе.
Отложенное щебенение
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на начало октября по первому контракту ощебенили только треть ул. Ключевой - от ул. Рогачева до пер. Прохладного. Этот участок находится примерно в середине дороги. А планируется отсыпать всю грунтовку — от микрорайона Белокаменного до ул. Пионерской, сократив тем самым путь до центра Бердска.
Первые торги прошли 1 сентября, и победитель сразу приступил к работам. За 1,7 млн рублей (первоначальная стоимость 2,1 млн) выигравший аукцион предприниматель Андрей Шендрик, кроме Ключевой, должен был отсыпать щебнем еще 10 улиц: 2-я Ельцовская, 40 лет Октября, Советская, Гоголя, Искитимская, Ключевая, Взлетная, Белокаменная, 7-й квартал, 2-я Школьная и 1-я Линейная. Общий объем работ - 10 967 кв. метров. По условиям контракта работы должны быть выполнены в течение 30 дней.
Напомним, что работы на ул. Ключевой оживились после секретного письма председателя горсовета Владимира Голубева мэру Бердска Евгению Шестернину. Спикер депутатского корпуса в августе напомнил главе города, что работы на Ключевой были запланированы еще в июню. Но управление ЖКХ, по его мнению, затянуло с аукционом. Голубев подчеркнул: невыполнение обещаний подрывает авторитет исполнительной и представительной власти города.
- Прошу Вас обратить на это внимание, так как после 20 сентября 2021 года эти работы будут уже неактуальны, - предупредил спикер, намекнув на выборы депутатов горсовета и Госдумы.
21 сентября УЖКХ объявил новый аналогичный аукцион на щебенение 13-ти улиц, в том числе и в Южном микрорайоне: ул. Тенистая, ул. Ключевая, ул. Некрасова, ул. Белокаменная, ул. 2-я Заводская, ул. Солнечная, ул. Рогачева, пер. Радужный, ул. Горького, ул. Жемчужная, ул. Фрунзе, ул. Урицкого, ул. Калинина. Победителю торгов предстоит подравнять и засыпать щебенкой 14 420 кв. метров дорог.
По словам Владимира Голубева, работы на Ключевой закончат в рамках второго контракта.
- Как раз все будет делаться согласно новому контракту. Часть работ была выполнена по сентябрьскому контракту. И там же не только Ключевая — это десятая часть всех запланированных работ, - отметил Голубев, вновь избранный депутатом по округу в Южном микрорайоне, несмотря на недоделанную Ключевую.
Но теперь уже и сроки окончания щебенения назвать сложно. Не исключено, что к завершению аукциона и подписанию контракта снег завалит грунтовые дороги и особого смысла в отсыпке улиц уже не будет.