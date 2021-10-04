В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова за просроченный паспорт

3 октября стало известно, что Тельман Исмаилов был задержан в Черногории с просроченным российским загранпаспортом, сообщает РЕН ТВ.
Бизнесмен был задержан по постановлению на арест, которое выдали в связи с обвинениями по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". В международный розыск Исмаилов был объявлен еще в 2017 году.
Сам же Исмаилов утверждает, что он является полноправным гражданином Израиля. И абсолютно уверен, что он невиновен в подозрениях российской стороны.
Оказалось, что мужчина находится в Черногории с просроченным российским загранпаспортом, срок действия которого истек в апреле 2020 года.
Напомним, миллиардер был заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства. 15 мая 2016 года на обочине Новорижского шоссе нашли автомобиль Toyota Land Cruiser. В салоне – два трупа с простреленными головами. Жертвами стали владелец торговых комплексов "Строй Маркет" Владимир Савкин и учредитель компании "Люблино-Моторс" Юрий Брилев.
По версии СК, ликвидировать конкурентов решили именно Исмаилов и его братья. Один из них был осужден на 17 лет колонии строгого режима. Второму удалось скрыться за границей.