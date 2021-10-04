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В Бердске хозяйка расстрелянного кота Феди напишет коллективное заявление на живодера в МВД Новосибирской области

5:26:4710/4/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Натальей
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По словам хозяйки, у нее достаточно информации для того, чтобы виновного наказали, ведь где гарантия, что в будущем он не "возьмется" за детей и взрослых?

По словам хозяйки, с котом очень любили играть дети

Стало известно о состоянии кота Феди, которого расстреляли из пневматики в районе Бердского дома отдыха.

Напомним, что курильский бобтейл получил ранение из пневматики в Бердске на днях. Он чудом выжил, но в его теле находятся пули.

Как рассказала 4 октября "Курьер. Среда. Бердск" хозяйка кота Наталья, сегодня животному предстоит осмотр ветеринара. В настоящий момент он жив.

Как стало известно, это не первый случай жестокого обращения с животными в районе Бердского дома отдыха. По словам Натальи, после публикации ее истории в СМИ, с ней связалась еще одна хозяйка кота, который также получил ранение. Кота, как и у Натальи, звали Федя. Аналогичный случай произошел с одной из хозяйских собак. Хозяева, понесшие горе, готовят заявления в полицию.

- У одного мужчины избили собаку до полусмерти. Сегодня меня ждет юрист. Напишем коллективное заявление в полицию,- отметила Наталья.

Обращение в полицию пострадавшие планируют направлять через сайт ГУ МВД России по Новосибирской области. Как признаются хозяева питомцев, так ситуация будет подконтрольна вышестоящими органами, а не пуститься якобы на самотек при обращении в местное отделение напрямую.

У жильцов есть предположение, кто нанес урон их животным, однако неизвестен возраст подозреваемого в преступлении, ведь с пневматической винтовкой может "забавляться" подросток, которого плохо воспитали взрослые.

- В нашем районе на выгуле 7 котов, которые спокойно ходят. Люди слышат вечером хлопок. Понятно, что это пневматика, но откуда понять не могут. Возможно, со вторых, третьих этажей. В той местности, где гулял мой кот, живут многодетные семьи. Есть многодетная семья в которой, предположительно, и живет живодер,- произнесла хозяйка пострадавшего кота Феди.

По словам Натальи, ее кот гулял на улице всегда. Случаев его досаждения соседям никогда не было. Первую пулю он получил 22 сентября. Тогда виновника также не удалось найти. Хозяйка предполагает, что это совершает один и тот же человек. Женщина желает, чтобы преступник был наказан по всей строгости, ведь, где гарантия, что в скором времени он не начнет "шмалять" по людям? Кроме того, сейчас жильцы округи вместе с Натальей планируют разместить объявления на подъездах, чтобы нашлись те, кто владеет какой-либо информацией о живодере.

Напомним, что Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Согласно нему, максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составит три года. Кроме того, возможен штраф до 80 тысяч рублей, а также исправительные работы. Наказание ужесточается, если насилие над животными совершается группой лиц или в присутствии малолетнего. В таком случае штраф составит до 300 тысяч рублей либо виновник получит лишение свободы до 5 лет, либо исправительные работы.

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