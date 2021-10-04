В Новосибирск придут снег и заморозки на новой рабочей неделе

С 4 по 10 октября в Новосибирске горожане переживут все возможные погодные условия. Новосибирцам следует быть более внимательными к изменениям.
С 5 сентября возможны проявления снега с утра и днем, а вечером ожидаются дожди и небольшой ветер. Также столбики термометров поднимутся до +2 градусов.
А вот уже в среду над Новосибирском рассеются тучи, ожидается ясная погода с дневным потеплением до +7 градусов. А вечером температура начнет сильно понижаться, ночью ожидаются заморозки до -2 градусов.
В четверг в Новосибирск вернутся тучи и осадки, температура начнет повышаться и к субботе 9 октября в столице Сибири потеплеет до +12 градусов.