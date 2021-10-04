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04.10
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В Новосибирск придут снег и заморозки на новой рабочей неделе

4:24:0710/4/2021Фото: Pixabay
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Но к концу текущей недели потеплеет до +12 градусов.

Погода на эту неделю максимально непредсказуема

С 4 по 10 октября в Новосибирске горожане переживут все возможные погодные условия. Новосибирцам следует быть более внимательными к изменениям.

С 5 сентября возможны проявления снега с утра и днем, а вечером ожидаются дожди и небольшой ветер. Также столбики термометров поднимутся до +2 градусов.

А вот уже в среду над Новосибирском рассеются тучи, ожидается ясная погода с дневным потеплением до +7 градусов. А вечером температура начнет сильно понижаться, ночью ожидаются заморозки до -2 градусов.

В четверг в Новосибирск вернутся тучи и осадки, температура начнет повышаться и к субботе 9 октября в столице Сибири потеплеет до +12 градусов.

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