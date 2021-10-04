В Бердске и Новосибирске ПФР автоматом начислит выплаты инвалидам

Согласно постановлению Правительства РФ такой порядок продлен до 1 марта 2022 года. Упрощенный порядок действует в отношении пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат лицам с инвалидностью.
Пенсии и социальные выплаты гражданам с инвалидностью специалистами органов ПФР продлеваются по данным ФРИ (Федерального реестра инвалидов), в который соответствующая информация вносится органами медико-социальной экспертизы (МСЭ). Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит в бюро МСЭ заочно, на основе документов медицинских учреждений.
Продление выплат по истечении срока действия инвалидности производится специалистами ПФР в автоматическом режиме без дополнительного прохождения освидетельствования в МСЭ. При этом подавать заявления и приходить в ПФР не нужно. Продлеваются выплаты (и пенсия, и иные выплаты) на период установления инвалидности. Такой порядок продлен как минимум до марта следующего года.
Важно, что и при смене группы инвалидности специалисты Пенсионного фонда устанавливают новый размер ЕДВ (при необходимости – пенсии) также самостоятельно по данным ФРИ без заявления гражданина. Информация о новом размере выплат будет отображена в Личном кабинете на сайте ПФР.
По вопросам установления (продления) инвалидности можно обращаться на «горячую линию» ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» по телефону 319-87-68, а по вопросам осуществления выплат по линии ПФР можно звонить в call-центр Отделения ПФР по Новосибирской области по телефону 8 800 600 0720.
Источник: пресс-служба отделения ПФР