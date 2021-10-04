В Кемерове произошла массовая драка из-за ссоры в баре

В ночь на 4 октября в Кемерово произошла масштабная массовая драка. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что драка была на улице Патриотов на Южном. Видео конфликта появилось в соцсетях: на кадрах слышно, что несколько человек начали выяснять отношения, очень громко, друг с другом, затем они начинают драться, причём очевидцев не пугали даже полицейские, которые пытались утихомирить конфликт.
Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, конфликт начался со ссоры двоих посетителей в баре. И информация о происходящем поступила в дежурную часть в 01:07. Заявитель, сотрудник заведения, рассказал, что между двумя посетителями произошла ссора, которая в результате переросла в драку за пределами заведения. Прибывшие полицейские урегулировали конфликт. Участники установлены.
На данный момент по факту драки ведется проверка. Кроме того, полицейские выясняют, кто и насколько сильно пострадал в той драке — направили запросы в медицинские учреждения. Изучаются записи камер видеонаблюдения.