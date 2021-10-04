В Новосибирске старшеклассники избили 8-летнего школьника и сломали ему позвоночник

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, поручил докладывать о результатах расследования, которое организовали в одной из школ Железнодорожного района после избиения старшеклассниками 8-летнего мальчика. В результате драки у мальчика был выявлен перелом позвоночника. Мальчику на два года противопоказаны любые физические нагрузки, а учёба будет проходить на дому.
Сейчас по данному факту ведутся многочисленные проверки, которые помогут установить полную картину произошедшего. Также во время расследования будет рассмотрены обстоятельства и причины действий, либо бездействий сотрудников школы.
Надо отметить, что проверкой информации об избиении занимается не только Следственный комитет Новосибирской области, но и Министерство образования Новосибирской области, а также департамент мэрии Новосибирска.