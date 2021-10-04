В курорт-отеле "Сосновка" под Бердском медики клиники им. Мешалкина бесплатно реабилитируют после коронавируса жителей России

Медики национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина разработали программы реабилитации пациентов, которые переболели коронавирусом. Данные программы успешно реализуются. В клинике принимают больных коронавирусом ассоциированной пневмонией и постковидным синдромом, в том числе ранее перенесших хирургическое лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
Отметим, что к каждому пациенту находят индивидуальную программу реабилитации на 14 дней. В зависимости от тяжести состояния перенесшего коронавирус, программа разработана мультидисциплинарной комиссией при участии терапевта, кардиолога, физиотерапевта, врача лечебной физкультуры, психотерапевта и медицинского психолога. Восстановительное лечение включает медикаментозную терапию, физиопроцедуры, лечебную физкультуру, массаж, психотерапию. Программу реабилитации назначат после осмотра специалистом, тестирования с использованием лабораторных и инструментальных методов.
Как отметила заведующая отделом медицинской реабилитации Таисия Кузнецова, реабилитационные мероприятия направлены на комплексное восстановление органов и систем, которые наиболее пострадали в период заболевания. Например, на устранение остаточных явлений пневмонии, осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы - нарушений ритма сердца, нестабильности артериального давления, и нервной системы - астенического и тревожно-депрессивного синдрома, головных болей, нарушений режима сна.
Чтобы попасть на курс реабилитацию в клинику им. Мешалкина, нужно взять направление в своей поликлинике после выписки по полису обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день в курорт-отеле "Сосновка" такое лечение проходят 38 пациентов.