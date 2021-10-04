Андрей Травников принял участие в работе Совета по поддержке развития университетов в рамках программы «Приоритет 2030»

Губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» Андрей Травников принял участие в работе Совета по поддержке программ развития университетов, членам которого были представлены программы развития 54 вузов. Работу совета возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В первый день работы – 1 октября – члены Совета заслушали презентации программ развития 18 университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Томска и Челябинска, подавших заявки по треку «Исследовательское лидерство». 2 и 3 октября выступили команды 36 вузов, заявившихся по направлению «Территориальное или отраслевое лидерство». После успешной защиты они получат специальную часть гранта.
Напомним, что программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Ее участниками уже стали 106 вузов из всех федеральных округов Российской Федерации: они получили базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Более 60% вузов, вошедших в программу – региональные.
Общее количество стратегических проектов всех участников «Приоритета 2030» – 409. Из них более половины ориентированы на цифровую трансформацию, мониторинг и контроль эмиссии парниковых газов.
54 вуза участвуют во втором этапе программы «Приоритет 2030» по трекам «Исследовательское лидерство» и «Территориальное или отраслевое лидерство».
«После успешной защиты они получат специальную часть гранта, сумма по ней может доходить до 1 млрд рублей в год. Рассчитываем, что вузы-победители станут опорными точками научно-технологического развития на карте России», – сказал Дмитрий Чернышенко.
«Участники «Приоритета 2030», которых мы отберем для развития исследовательского и отраслевого лидерства, станут связующим звеном между университетской наукой и промышленностью. Уверен, что конкурентный дух, присущий программе «Приоритет 2030», подстегнет коллективы вузов к желанию увеличить показатели устойчивого развития университетской экосистемы инноваций и стать настоящими флагманами научного прорыва», – отметил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«Территориальное и исследовательское лидерство университетов закладывает принципиально новые подходы и к экономическим программам развития регионов, которые получают дополнительные возможности для развития несырьевой экономики.
Уверен, что каждый губернатор заинтересован в трансформации экономики субъекта и наращивании инвестиционного пакета, чтобы обеспечить рост собственных доходов бюджета региона. И результаты научной работы университетов – участников программы «Приоритет 2030» – вносят существенный вклад в решение этой задачи. При такой серьёзной государственной поддержке вузы смогут не просто вести уникальные исследования, но и выходить на готовый продукт», – подчеркнул Андрей Травников. Он также отметил высокий интерес со стороны вузовского сообщества к участию в программе «Приоритет 2030».
В числе 54 вузов свои программы развития представили НГУ (трек «Исследовательское лидерство») и НГТУ (трек «Территориальное и (или) отраслевое лидерство»).
В рамках программы «5-100» Новосибирский государственный университет уже произвел ряд ключевых преобразований, которые фиксируют основные тренды развития экономики и технологий и направлены на повышение эффективности деятельности не только университета, но и всего Новосибирского научного центра. Важным направлением является участие НГУ в подготовке кадров для цифровой экономики. Уже сейчас IT-кластер Новосибирской области на 80% сформирован выпускниками университета.
«В НГУ на базе математического центра мирового уровня ведутся исследования в области искусственного интеллекта, математического моделирования, в том числе моделирования климатических процессов, создания цифровых двойников», – рассказал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.
В НГТУ планируют организовать производство радиационно стойких гибридных микросборок энергопреобразующей аппаратуры повышенной мощности для перспективных авиационных и космических аппаратов. Еще один стратегический проект – «Новые материалы для прорывных технологий». По словам ректора Анатолия Батаева, НГТУ является разработчиком двух материаловедческих станций для СКИФа – якорного проекта программы «Академгородок 2.0». НГТУ должен подготовить 200 инженеров для обслуживания станций СКИФ.
Напомним, что правительство региона со своей стороны активно занимается поддержкой молодых ученых и инновационных исследований. Под контролем региональных властей в Новосибирской области реализуется проект «Академгородок 2.0».
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области