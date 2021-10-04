В Новосибирске ведут поиски водителя, который нарушает ПДД и не получает штрафы

Местная жительница Ирина Любимова пожаловалась на молодого человека, который ездит по Новосибирску на автомобиле с ее номерами. А все многочисленные штрафы приходят ей уже полгода.
Как утверждает женщина, она номер не теряла и не делала дубликат. Обычно, пару раз в месяц, приходят штрафы за превышение скорости из разных концов города. Ирина Любимова уже писала многочисленные заявления, документы, чтобы списать штрафы, но сотрудники ГИБДД разводят руками и ссылаются на то, что поймать гонщика просто невозможно, передает группа АСТ-54.
Неизвестный использует чужие номера на автомобиле Лада Гранта серого цвета с чёрными ручками. Сибирячка просит горожан помочь в поисках нечестного, пообещав вознаграждение и конфиденциальность.