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04.10
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В Новосибирске ведут поиски водителя, который нарушает ПДД и не получает штрафы

5:38:0310/4/2021Фото: АСТ-54
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Все постановления о нарушениях приходят другой семье.

Кадры с камер, фиксирующих нарушения

Местная жительница Ирина Любимова пожаловалась на молодого человека, который ездит по Новосибирску на автомобиле с ее номерами. А все многочисленные штрафы приходят ей уже полгода.

Как утверждает женщина, она номер не теряла и не делала дубликат. Обычно, пару раз в месяц, приходят штрафы за превышение скорости из разных концов города. Ирина Любимова уже писала многочисленные заявления, документы, чтобы списать штрафы, но сотрудники ГИБДД разводят руками и ссылаются на то, что поймать гонщика просто невозможно, передает группа АСТ-54.

Неизвестный использует чужие номера на автомобиле Лада Гранта серого цвета с чёрными ручками. Сибирячка просит горожан помочь в поисках нечестного, пообещав вознаграждение и конфиденциальность.

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