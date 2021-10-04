В Милане на самолете Pilatus PC-12 разбился миллиардер Румынии Дэн Петреску. Погибла вся его семья и еще шесть человек

Небольшой самолет потерпел крушение в Милане через несколько минут после взлета. Он врезался в офисное здание, сообщает focus.de. Все восемь пассажиров корабля погибли, включая ребенка. Уже известно, что за штурвалом самолета находился миллиардер Румынии Дэн Петреску.
Как сообщают местные СМИ, одномоторный чартерный самолет врезался в пустое офисное здание в воскресенье, 3 октября.Это произошло сразу после взлета в аэропорту Линате. По первоначальной информации пожарной команды, пилот, еще один член экипажа и шесть пассажиров погибли. Все пострадавшие приехали из-за рубежа, среди погибших ребенок, о чем заявила на месте аварии прокурор Тициана Сицилиано.
Сегодня, 4 октября, стало известно, что за рулем самолета оказался румынский миллиардер Дан Петреску. 68-летний мужчина считался одним из богатейших людей Румынии и, по данным газеты «Corriere della Serra», также имел немецкое гражданство. С ним на борту были, среди прочих, его 65-летняя жена и сын Сан-Стефано.
Здание в Сан-Донато-Миланезе на окраине северного итальянского мегаполиса загорелось после мощного удара с самолетом. К счастью, в здании на момент ЧП никого не находилось из-за ремонтных работ.
Частный самолет Pilatus PC-12 вылетел в 13:04 из второго по величине аэропорта Милана Линате, чтобы вылететь в Ольбию на Сардинии. Самолет внезапно потерял высоту после фазы взлета и первой петли и рухнул на землю лишь через несколько секунд. Причина крушения изначально была неясна. Очевидцы сообщили, что двигатель машины сгорел, и самолет затем пошел на землю в пики, без видимых маневров.
Напомним, ранее аналогичным образом погиб самый богатый миллиардер Чехии 56-летний Петр Келлнер. Трагедия произошла в районе ледника Кник на Аляске. Погибли еще четыре человека, находившихся на борту вертолета Airbus AS350 B.