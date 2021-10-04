Новосибирский певец Слава Марлоу признался Карамбейби в любви в своей новой песне

Герой молодежи, композитор из Новосибирска, Слава Марлоу опубликовал новый трек о любви «Хотел тебе сказать...». Молодой человек анонсировал выпуск песни в своем Инстаграм.
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За последний месяц музыкант выпустил уже четвертую композицию. Слава (настоящее имя Артем Готлиб) выпустил романтичный трек после того, как признался на интервью у Дудя, что встречается с блогершей Карамбейби. Ранее девушка снялась в его клипе на песню «Ты горишь как огонь», после чего у пары завязался роман.