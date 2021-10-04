Сильная молитва на изгнание нечистой силы из дома и бесов из человека пророку Ионе

Кто такой Иона?
Иона является одним из самых древних пророков еврейского рода. Также он является первым и последним пророком, который сбежал от Бога. Кроме того, Иона известен в качестве одного из двенадцати малых пророков.
Иона жил примерно в 8 веке до Рождества Христова. Однажды Бог отправил Иона проповедовать, однако пророк не только отказал Господу, но и поплыл в другую страну. В этот момент начался шторм. Иона осознал, что виной всему его неповиновение. Мужчина выпрыгнул за борт. Шторм утих. Однако за ослушание Всевышний сделал так, чтобы кит проглотил пророка и продержал внутри себя три дня. Затем огромное млекопитающее выплюнуло Иона на берег.
Молитва малому пророку на избавление от нечистых сил
Молиться Ионе лучше всего, прося избавить ваш дом от нечистого. Для этого необходимо дождаться 5 октября, дня Иона, а затем трижды прочесть «Отце наш». Известно, что именно эта молитва является самой сильной в таких случаях.
Кроме того, советуется убраться дома перед ее прочтением, поскольку с мусором дом могут покинуть беды и несчастья семьи.
Отметим, что 5 октября отмечается день Иона и Фока — святым фигурам христианства.
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