В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Искитима:
Кто работает или работал в "Шоколадной стране", скажите, стоит ли туда устраиваться и как обстоят дела с зарплатой?
И как обстоят дела с зарплатой?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Искитима:
Кто работает или работал в "Шоколадной стране", скажите, стоит ли туда устраиваться и как обстоят дела с зарплатой?
От редакции
Где лучше всего работать?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.