Помогите мне советом: я очень устал от одиночества, мне плохо и я реву ночами в подушку, кусая губы

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Ребята, я бизнесмен и у меня есть квартира и машина, я в разводе, но не собираюсь возвращаться. Хотя может быть и вернулся бы, но меня никто не ждет, она давно с другим. Я умный, красивый, воспитанный, добрый, не жадный, готов свою избранницу буквально носить на руках и делать ей любые приятности, в том числе и ублажать сексуально любыми способами. Я вот одного не понимаю, почему я, являясь однозначно на голову выше в возможностях большинства и однозначно их всех лучше по человеческим качествам, я ни разу не написал что-то плохого про Женщину и готов ответить за каждое свое слово в реале. Но я до сих пор без женщины и женщины обходят меня стороной и всячески избегают, я не понимаю этой метаморфозы.
Помогите, пожалуйста, мне советом, я очень устал от одиночества, мне плохо и я реву ночами в подушку, кусая губы в кровь.