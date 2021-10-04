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04.10
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Помогите мне советом: я очень устал от одиночества, мне плохо и я реву ночами в подушку, кусая губы

7:07:1110/4/2021
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Я вот одного не понимаю, почему я, являясь однозначно на голову выше в возможностях большинства и однозначно их всех лучше по человеческим качествам, я ни разу не написал что-то плохого про Женщину и готов ответить за каждое свое слово в реале. Но я до сих пор без женщины и женщины обходят меня стороной и всячески избегают, я не понимаю этой метаморфозы.

парень, цветы
Мужчина хочет любви

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:

Ребята, я бизнесмен и у меня есть квартира и машина, я в разводе, но не собираюсь возвращаться. Хотя может быть и вернулся бы, но меня никто не ждет, она давно с другим. Я умный, красивый, воспитанный, добрый, не жадный, готов свою избранницу буквально носить на руках и делать ей любые приятности, в том числе и ублажать сексуально любыми способами. Я вот одного не понимаю, почему я, являясь однозначно на голову выше в возможностях большинства и однозначно их всех лучше по человеческим качествам, я ни разу не написал что-то плохого про Женщину и готов ответить за каждое свое слово в реале. Но я до сих пор без женщины и женщины обходят меня стороной и всячески избегают, я не понимаю этой метаморфозы.
Помогите, пожалуйста, мне советом, я очень устал от одиночества, мне плохо и я реву ночами в подушку, кусая губы в кровь.

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одиночествослезы в подушку
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