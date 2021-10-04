Как Бог заставил кита проглотить пророка Иону: категорические запреты на 5 октября для каждого верующего

История пророка Иона: за что его проглотил кит?
Иона жил примерно за 800 лет до Иисуса Христа и являлся одним из 12 малых пророков. Однажды Бог отправил пророка проповедоваться, однако мужчина отказался от указаний Господа и решил отплыть в другую страну. Во время плавания корабль настиг шторм. Иона сразу понял, что во всем виновато его неповиновение. После этого он сразу же выпрыгнул за борт корабля. Шторм стих, но Бог решил проучить пророку и велел киту проглотить мужчину на 3 дня. Спустя положенный срок животное выплюнуло Иона на берег.
Запреты и традиции на 5 октября
В этот день категорически запрещено кушать рыбу. Это связано с пребыванием пророка внутри кита.
Также 5 октября запрещено ссориться, вступать в конфликты и как-либо нарушать закон Божий. Необходимо принимать участие в молитвах и службах, чтобы наказание не настигло человека, как Иона.
Кроме этого, 5 октября нельзя громко разговаривать, вышивать, работать и убираться дома.
Приметы в праздник
Если в день Иона погода будет теплой, осень будет также радовать людей. В обратном случае весь месяц будут стоять холода.
Если луна будет отдавать алым цветом, то вскоре народ посетить сильный ветер.
Напомним, что 6 октября наступит новолуние. В этот день можно провести ряд сильнейших ритуалов на благополучие в личной жизни. Чтобы провести этот период как можно благоприятнее и полезнее, обязательно прочтите наш материал.