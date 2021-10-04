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04.10
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Андрей Травников: Правительство Новосибирской области ужесточит контроль качества дорожно-ремонтных работ

7:25:2610/4/2021Фото: nso.ru
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Глава региона в рамках оперативного совещания заслушал доклад министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского об усилении контроля качества выполняемых дорожно-строительных работ.

В рамках контроля качества применяемых материалов и лабораторного оборудования в течение года сотрудники министерства принимали участие в проверках оснащённости асфальтобетонных заводов подрядных организаций

Андрей Травников подчеркнул, что Правительство Новосибирской области продолжит работу по ужесточению контроля и спроса за качество дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ. «Приучить к дисциплине, к соблюдению качества строителей и дорожников можно только посредством жёсткого контроля. Гарантийные сроки растут, и через десять лет не с кого будет спрашивать, поэтому будем ужесточать контроль на стадии производства работ. Число контрольных мероприятий будет расти, а количество дефектов должно сокращаться».

Основными направлениями усиления контроля качества минтранса Новосибирской области являются: контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов и лабораторного оборудования; контроль за технологией выполнения дорожно-строительных работ, объёмами и геометрическими параметрами автомобильных дорог; увеличение количества обученных специалистов муниципальных образований, занятых в приёмке выполненных дорожно-строительных работ на автодорогах местного значения.

В рамках контроля качества применяемых материалов и лабораторного оборудования в течение года сотрудники министерства принимали участие в проверках оснащённости асфальтобетонных заводов подрядных организаций, занятых на выполнении дорожно-строительных работ за счёт средств федерального и областного бюджета. Для проверки асфальтобетонных заводов, поставляющих материал на объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги», министерством привлекались также представители Росавтодора.

Использование наилучших материалов и технологий – одна из главных задач при реализации нацпроекта БКД, для её решения создан соответствующий реестр. Методологии «Superpave» и «Маршал» гармонизированы с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

В настоящее время изменена нормативно-техническая документация, касающаяся асфальтобетонного покрытия, требования к гранулометрическому составу, объёмным и физико-механическим свойствам асфальтобетона.

Требования к системе объёмно-функционального проектирования асфальтобетона сформулированы в национальных ГОСТах. Основным результатом внедрения указанной технологии является увеличение межремонтных сроков службы дороги, при выполнении полного комплекса работ по содержанию автомобильной дороги, с учётом устройства слоёв износа.

В текущем году по данной технологии выполняется 44 объекта. Контроль качества применяемых материалов ведётся как лабораторией заказчика, так и с применением независимых лабораторий.

Проверено наличие лабораторного сертифицированного оборудования, соответствующего действующим нормативным документам и используемого обученными специалистами, соблюдение подрядными организациями «входного» контроля в части контроль поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также наличие разработанной технической документации с целью оценки их соответствия требованиям контрактных требований и проектной документации.

Также произведена проверка руководящих документов на испытательные лаборатории, наличие лабораторного оборудования для проектирования и контроля минеральных и асфальтобетонных смесей по ГОСТ на объёмно-функциональное проектирование и для испытания модифицированных битумов.

Проведена проверка соблюдения правил заготовки и хранения каменных материалов на площадках складирования с разделением их по фракциям и прочностным характеристикам.

При выезде на объекты, с целью недопущения нарушений и несоответствий завершённых работ, которые могут быть скрыты при продолжении производства работ, осуществлялся операционный, визуальный и измерительный контроль за соблюдением исполнителями дорожно-строительных работ требований технологических процессов и соответствием параметров выполняемых работ проектной документации.

По требованию министерства, было увеличено количество выездов представителей государственного заказчика на объекты в период производства дорожно-строительных работ. В 2020 году с участием сотрудников министерства был проверен 91 объект, из которых: 43 объекта ГКУ НСО ТУАД, 45 объектов г. Новосибирска и 3 объекта г. Искитима. В 2021 году количество выездов на объекты увеличено в 2 раза. По состоянию на 30.09.2021, проверено 172 объекта, из которых: 92 объекта ГКУ НСО ТУАД, 74 объекта г. Новосибирска, 3 объекта г. Искитима и 1 объект г. Бердска.

Из 92 объектов ГКУ НСО ТУАД в ходе проверок выявлены замечания к качеству работ на 54 объектах. По информации государственного заказчика, на 51 объекте замечания устранены, по 3 объектам в отношении подрядных организаций проводится претензионно-исковая работа.

Из 74 объектов ремонта г. Новосибирска, проверенных в 2021 году сотрудниками министерства, на 68 объектах выявлены замечания к качеству устроенного асфальтобетонного покрытия. Наиболее характерными дефектами на объектах г. Новосибирска является сегрегация асфальтобетонной смеси и планово-высотного положения люков.

Для усиления контроля за качеством выполняемых дорожно-строительных работ увеличен объём работ, выполняемый дорожной лабораторией.

ТУАД развивает технологии оценки качества при помощи построения высокоточной цифровой модели местности (ВЦММ) – цифрового двойника автодороги. Наиболее перспективные методы построения ВЦММ – высокоточное лазерное сканирование объекта. ВЛС позволит обеспечить сплошной контроль отметок дорожного покрытия всех укладываемых слоёв дорожной одежды, детализированные карты фрезерования существующего покрытия с учётом всех неровностей, контроль объёма укладываемых слоёв дорожной одежды.

В 2021 году министерством для лаборатории ГКУ НСО ТУАД планируется осуществить закупку высокопроизводительного прицепного дорожного станка с гидравлическим приводом для отбора кернов из покрытия.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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ямочный ремонтремонт дорогАндрей Травников
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