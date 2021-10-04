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04.10
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В Новосибирске бывшего полицейского осудили на 8 лет за взятку

7:30:2010/4/2021Фото: Pixabay
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Также он должен заплатить больше 3 миллионов штрафа.

Взятка в виде денег в размере 321 тысяч рублей

4 октября Калининский районный суд г. Новосибирска при участии государственного обвинителя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарева.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки. Суд установил, что Пушкарев из с марта по август 2017 года, соблюдая конспирацию, получил лично от бизнесмена крупной кофейной сети взятку в виде денег в размере 321 тысяч рублей. Взятка должна была решить ряд проблем: за установление местонахождения интересующих взяткодателя лиц, которые не имели отношения к расследованию каких-либо уголовных и административных дел или проверке сообщений (заявлений) о преступлениях, находящихся в производстве Пушкарева.

Стоит добавить, что у экс – полицейского при этом не было поручения о проведении отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий на установление местонахождения граждан.

Пушкарева приговорили к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (3 210 000 рублей), с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 5 лет.

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взяткалишение свободысотрудник полиции
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