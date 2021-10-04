Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Денежная вода – ритуал на привлечение крупной суммы денег в Новолуние

2:00:2910/4/2021Фото: Pixabay
0

В начале октября наступит Новолуние. Период молодой Луны — благоприятнейшее время для проведения сильнейших ритуалов и заговоров.

Новолуние — идеальная пора для проведения мощных ритуалов на деньги и счастье
Новолуние — идеальная пора для проведения мощных ритуалов на деньги и счастье

Какое время больше всего подходит для проведения ритуалов?

Многие слышали, что Луна имеет большое влияние на жизнь людей. Особенно сильно это сказывается в вопросах ритуалов и заговоров. Однако не все знают, когда лучше всего заниматься использованием лунной энергетики в своих интересах. Если целью является приобретение крупной денежной суммы, то лучше всего выбрать новолуние.

Когда наступит новолуние?

В октябре 2021 года новолуние наступит 6 октября. Оно продлится ровно 1 день, поэтому необходимо успеть сделать. Если провести ритуал правильно, то результат точно не заставит себя ждать.

Как провести ритуал на материальное обогащение?

Для проведения ритуала под названием «Денежная вода» понадобится стакан и ключевая вода. В наполненный стакан нужно положить несколько золотых монеток. После же оставить его на подоконнике. Время проведения обязательно должно выпадать на ночь 6 октября, чтобы сила молодой луны попала в стакан.

Кроме этого, специалисты советуют произносить любые просьбы у высших сил на обогащение. Но нужно помнить, что в своих просьбах нужно быть крайне искренним, иначе ничего не получится.

Просить необходимо то, что возможно получить. Умолять луну выдать вам дорогой автомобиль, конечно же, не стоит.

Утром этой водой нужно умыться. Если сделать все правильно, результат не должен разочаровать. Но на него понадобится определенное время.‎

Напомним, что 5 октября будет отмечаться День Ионы, одного из 12 малых пророков.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ритуалноволуние - 2021денежная вода
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попытаетесь провести ритуал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Денежная вода – ритуал на привлечение крупной суммы денег в Новолуние
2:00:29 10/4/2021
Денежная вода – ритуал на привлечение крупной суммы денег в Новолуние
БердскВ Бердске в канун Дня учителя наградили лучших педагогов
1:54:55 10/4/2021
В Бердске в канун Дня учителя наградили лучших педагогов
В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно
1:25:09 10/4/2021
В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно
Новая комбинация лекарств «Нафамостата» и «Пегасиса» эффективна в лечении коронавируса: эти препараты могут быть доступны многим
1:15:18 10/4/2021
Новая комбинация лекарств «Нафамостата» и «Пегасиса» эффективна в лечении коронавируса: эти препараты могут быть доступны многим
Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом попал в больницу: Следователи продолжают с ним работать
1:06:48 10/4/2021
Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом попал в больницу: Следователи продолжают с ним работать
Как Бог заставил кита проглотить пророка Иону: категорические запреты на 5 октября для каждого верующего
1:00:35 10/4/2021
Как Бог заставил кита проглотить пророка Иону: категорические запреты на 5 октября для каждого верующего
В Новосибирске за смерть ребенка в больнице перед судом предстанет заведующая лор-отделением
12:41:43 10/4/2021
В Новосибирске за смерть ребенка в больнице перед судом предстанет заведующая лор-отделением
СК дал комментарий после появившейся информации об изнасиловании убитых студенток под Оренбургом
12:25:17 10/4/2021
СК дал комментарий после появившейся информации об изнасиловании убитых студенток под Оренбургом
«Гайская резня»: Подробности погони за подозреваемым в убийстве трех студенток рассказали жители Орска
12:08:07 10/4/2021
«Гайская резня»: Подробности погони за подозреваемым в убийстве трех студенток рассказали жители Орска
Сильная молитва на изгнание нечистой силы из дома и бесов из человека пророку Ионе
12:00:48 10/4/2021
Сильная молитва на изгнание нечистой силы из дома и бесов из человека пророку Ионе