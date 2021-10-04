Денежная вода – ритуал на привлечение крупной суммы денег в Новолуние

Какое время больше всего подходит для проведения ритуалов?
Многие слышали, что Луна имеет большое влияние на жизнь людей. Особенно сильно это сказывается в вопросах ритуалов и заговоров. Однако не все знают, когда лучше всего заниматься использованием лунной энергетики в своих интересах. Если целью является приобретение крупной денежной суммы, то лучше всего выбрать новолуние.
Когда наступит новолуние?
В октябре 2021 года новолуние наступит 6 октября. Оно продлится ровно 1 день, поэтому необходимо успеть сделать. Если провести ритуал правильно, то результат точно не заставит себя ждать.
Как провести ритуал на материальное обогащение?
Для проведения ритуала под названием «Денежная вода» понадобится стакан и ключевая вода. В наполненный стакан нужно положить несколько золотых монеток. После же оставить его на подоконнике. Время проведения обязательно должно выпадать на ночь 6 октября, чтобы сила молодой луны попала в стакан.
Кроме этого, специалисты советуют произносить любые просьбы у высших сил на обогащение. Но нужно помнить, что в своих просьбах нужно быть крайне искренним, иначе ничего не получится.
Просить необходимо то, что возможно получить. Умолять луну выдать вам дорогой автомобиль, конечно же, не стоит.
Утром этой водой нужно умыться. Если сделать все правильно, результат не должен разочаровать. Но на него понадобится определенное время.
Напомним, что 5 октября будет отмечаться День Ионы, одного из 12 малых пророков.