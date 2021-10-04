В Новосибирской области число пропавших грибников бьет все рекорды

По итогам статистики, проведенной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт», за последние два месяца поступило 3584 заявок на поиски людей в лесу. Такого количества не было еще никогда.
Как отмечают волонтеры, 159 человек были найдены погибшими.
Добавим, что в предстоящие выходные погода еще порадует новосибирцев теплом, поэтому многие жители области направятся на поиски грибов, следовательно, добровольцы «ЛизыАлерт» напоминают о простых правилах, при соблюдении которых не придется идти на поиски уже грибников. Итак несколько из них:
1.Надевайте яркую одежду.
2.Берите с собой: полностью заряженный телефон, компас, свисток, спички или зажигалку, запас воды, еды и таблеток, которые вы регулярно принимаете.
3.Не ходите в лес в одиночку!
4.Всегда сообщайте родственникам и знакомым, куда идете, и когда вернетесь, откуда собираетесь заходить в лес.
5.Не отпускайте детей в лес с пожилыми родственниками.