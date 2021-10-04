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«Ростелеком» в Новосибирске получил награду «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

7:49:5410/4/2021
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В Новосибирской области определили лауреатов XXV конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири» по итогам 2020 года.

В юбилейном соревновании приняли участие организации из 30 отраслей экономики

Торжественное награждение руководителей предприятий-победителей состоялось 29 сентября в правительстве региона. Новосибирский филиал компании «Ростелеком» получил диплом и сертификат конкурса, подтверждающие официальный статус «Надежный партнер».

В юбилейном соревновании приняли участие организации из 30 отраслей экономики, в том числе из сферы машиностроения, легкой промышленности и стройиндустрии, транспорта, связи, сельскохозяйственного производства. Победителей определяли по нескольким критериям, среди прочего экспертная комиссия оценивала объем производства, положение компании на рынках и динамику развития за несколько лет.
«Очень приятно видеть руководителей предприятий, которые уже неоднократно становились победителями конкурса. Я желаю им и дальше оставаться на том же уровне и быть лидерами в конкурентной борьбе. А тем, кто стал лучшим впервые, желаю удержаться на лидерских позициях, потому что это очень сложно», — сказал на церемонии награждения Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области.
Новосибирский филиал компании в 2020 году одним из первых в стране завершил работы в рамках первого этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Благодаря этому жители 279 населенных пунктов региона с населением от 250 до 500 человек были обеспечены бесплатным доступом в интернет. В прошлом году «Ростелеком» также построил базовые станции сотовой связи в 43 селах и деревнях региона, в которых проживает почти 15 тысяч человек. Запуск новых телекоммуникационных объектов проводился в рамках контракта с оператором мобильной связи Tele2.

«Прошлый год был непростым для всех предприятий региона, потому что приходилось привыкать к ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции. Но “Ростелекому” удалось сохранить темп работ и даже прирасти по количеству абонентов, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Наши технологии позволяют бизнесу и жителям всей области пользоваться скоростным интернетом, подключать цифровые сервисы и оставаться всегда на связи».

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»
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