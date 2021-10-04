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В Бердске вице-мэр Владимир Захаров на видео извинился за глобальный ремонт ул. Черемушной

10:36:2010/4/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой/Курьер. Среда Бердск
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Заместитель главы извинился за неудобства и заверил, что работа идет полным ходом. Трудящиеся перешли на круглосуточный режим работы. Им не мешает ни холод, ни дождь.

Владимир Захаров рассказал, как идут работы на ул. Черемушной

Заместитель главы администрации Бердска Владимир Захаров рассказал, как продвигается работа по реконструкции улицы Черемушной Бердска.

Как стало известно, подрядчик перешел на круглосуточный режим работы. Финансовую нагрузку, по словам вице-мэра, подрядчик выдержит, несмотря на сильный рост цен на материалы. Ситуация очень тяжелая.

Кроме того, рабочим задействованным в процессе, доставляют дискомфорт природные условия, однако современные технологии позволяют работать и в минусовые температуры.

О перекрытии дорог на ул. Черемушной Владимир Захаров высказался следующим образом:

- Приносим свои извинения и просим прощения просим у земляков-бердчан. Просьба отнестись с пониманием к этому вопросу. Мы не можем полностью перекрыть, потому что жители должны ездить к своим домам и квартирам. "Скорая" должна подъезжать, частный транспорт, если в этом есть необходимость, тоже может передвигаться. Обращаюсь к жителям: без лишней необходимости туда не ездите, потому что скопление большое. В таком режиме будем работать еще 8 дней. Просим жителей микрорайона потерпеть. Все-таки городской объект колоссальный делаем. Мы перекрываем дорогу участками. На сегодняшний день дорога перекрыта от дома №25. Я думаю, что сегодня по графику подойдем к дому №28. Потом уже будем перекрывать дорогу до магазина "Продсиб". Будем перекрывать кусками для того, чтобы темп работ был высокий. Параллельно ведем установку устройства ливневой канализации. На этой неделе планируем устанавливать закладные под опоры освещения, - сообщил Владимир Захаров 4 октября.

Помимо этого выяснилось, что на улице Черемушной появятся тротуары и пешеходные ограждения. Качество работ будут контролировать. Объект планируют сдать в ноябре 2021 года.Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал о том, что происходит на месте ремонта улицы Черемушной.

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асфальтреконструкциятротуар. дорогиВладимир Захаров
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