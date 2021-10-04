Когда день ангела и именины Ирины в 2022 году? Значение имени Ирина

Имя Ирина ассоциируется у многих с чем-то простым, светлым, хорошим. И это неспроста.
Значение имени Ирина
Ирина происходит от античного имени Эйрена — именно так звали древнегреческую богиню жизни. Имя богини означает, если переводить дословно, «:покой и мир». Возможно, поэтому ассоциация чего-то светлого сохранилась и по сей день.
Носители этого имени такие врожденные черты как целеустремленность, трудолюбие, мужественность характера и жизнерадостность. Кроме этого, в них селится независимость, свободолюбие и стремление быть самостоятельной.
Считается, что почти все Ирины являются аналитиками, из-за чего они крайне рассудительны. Именно поэтому бороться с Иринами в вопросах логики — себе дороже.
Если говорить об негативных моментах, то многие считают носителей этого имени занудами.
Кроме этого, можно выделить, что Ирины прекрасные жены и матери — любящие, заботливые домохозяйки, которые всегда найдут время на уют, домашний очаг и своих родных.
Какое место это имя занимает по популярности в нашей стране?
Согласно сервису Рейтинг имен, Ирина занимает 9 место в России. Почти 4% всех россиянок носит это светлое и жизнерадостное имя.
Когда наступают именины Ирины?
Именины Ирины празднуются 13 раз в год: 12 и 16 января, 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 и 26 мая, 10, 17 и 22 августа, 30 сентября, а также 1 октября и 2 ноября. Из этих дней 18 и 26 мая являются праздниками святых — Ирины Македонской и Ирина Константинопольской.
Напомним, что сегодня, 4 октября, отмечается дата в честь самых смелых работников в нашей стране — сотрудников МЧС. В нашем материале вы сможете подходящие слова для поздравления своих родных и близких, работающих в МЧС.