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04.10
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Аномально снежная зима ожидается в России

8:56:0910/4/2021Фото: Pixabay
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По прогнозам синоптиков, большой уровень заснеженности будет наблюдаться на юге страны и в Сибири.

Сильные снегопады ожидаются в России

Синоптики из центра погоды «Фобос» заявили, что зима будет аномально снежной.

Так, например, самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

Все это происходит из-за изменений темпов таяния льдов в Арктике, они замедлились впервые за шесть-семь лет. Ранее, если вспомнить, везде сообщалось о том, что нас ждет глобальное потепление, однако по погоде этой осенью и предположительным прогнозам на зиму, потепление сделало паузу. В этом году в акватории Ледовитого океана оказалось почти на 1 млн кв. км льда больше, чем в 2020 г.

Также синоптики добавили, что высота сугробов в Москве этой зимой превысит норму почти на четверть. В низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снежного покрова может превысить средние значения в 1,5−2 раза.

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