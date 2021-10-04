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При крушении вертолета Robinson R-44 в Москве погибли брат и сестра: Друзья погибших рассказали о трагедии

9:34:0710/4/2021,Дарья КостинаФото: МЧС России по МО
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Журналисты "Курьер. Среда. Бердск" 4 октября пообщались с подругой погибшей Христины, которая рассказала, что 21-летняя дочь клирика Иоанна училась на ветеринара, а Семен работал на заводе своего отца.

Воздушное судно рухнуло на землю и полностью разрушилось без возгорания. Все люди на борту - пилот и два пассажира погибли
Воздушное судно рухнуло на землю и полностью разрушилось без возгорания. Все люди на борту - пилот и два пассажира - погибли
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В минувшее воскресенье, 3 октября, в районе Тураевского шоссе разбился прогулочный вертолет Robinson R-44, принадлежащий аэроклубу «Кондор-М».

Воздушное судно рухнуло на землю и полностью разрушилось без возгорания. Все люди на борту - пилот и два пассажира погибли. Изначально была информация, что вертолет совершал тренировочный полет. Но позже появилась информация об использовании машины для романтических прогулок. Однако официальных подтверждений, что R-44 летал для влюбленных за 15 000 рублей, нет.

Чуть позже появилась информация о погибших: 57-летний Александр Ш. - опытный пилот, на его счету более 6000 часов в небе. Он работал инструктором и преподавал в учебном центре, которому принадлежит упавший самолет. Два пассажира оказались двоюродными братом и сестрой: 22-летний Семен С. и 21-летняя Христина К. родом из Пермского края. Отец погибшей девушки — церковный служитель, а отец погибшего парня - бизнесмен. Сейчас родители едут в столицу для опознания тел своих детей.

"Курьер. Среда. Бердск" 4 октября связался с подругой погибшей Христины - Ириной. Девушка поведала, что 21-летняя дочь клирика Иоанна собиралась стать ветеринарным врачом. А Семен работал на заводе своего отца.

-Она была очень хорошим человеком, добрая, красивая. Она всегда всем помогала, могла поддержать в трудную минуту. Хорошо училась и просто была замечательным человеком. Мы учились на ветеринара. Брат ее тоже был добрым парнем, но я с ним не общалась лично. О трагедии, как и бывает, узнала из СМИ. Невосполнимая утрата для родителей, - рассказала Ирина.

Сейчас основные версии авиакатастрофы — ошибка пилота и техническая неисправность. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.

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крушениеразбилсяошибка пилотавертолет Robinson R-44
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