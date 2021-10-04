В Милане пассажирский самолет врезался в жилой дом

3 октября в пригороде Милана небольшой самолет с шестью пассажирами и двумя членами экипажа врезался в пустое двухэтажное офисное здание. Как заявили местные власти, 8 человек погибли на борту, сообщает портал "Fox News".
Тут же началось расследование причин крушения частного самолета. Последствия крушения таковы: над воздушным судном поднимался густой столб дыма, а несколько припаркованных рядом машин загорелись.
Прокурор Милана Тициана Сицилиано рассказала журналистам, что самолет летел до появления на радарах аномалий, после чего техника вышла из строя и судно упало, ударившись о крышу здания.
Также эксперт добавила, что самолет не подал сигнал тревоги. Пока что рано давать точные версии касательно крушения, так как не найдено записывающее устройство в момент падения. По словам прокурора, самолет зарегистрирован в Румынии.
Позже МИД Румынии сообщил, что среди погибших были двое румын с двойным гражданством.
В сообщениях говорится, что самолет вылетел из Бухареста, Румыния, в Милан 30 сентября без каких-либо явных проблем.