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04.10
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В Милане пассажирский самолет врезался в жилой дом

9:08:3710/4/2021Фото: Издание Fox News
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Восемь человек, которые находились на борту, погибли.

Кадры с места крушения

3 октября в пригороде Милана небольшой самолет с шестью пассажирами и двумя членами экипажа врезался в пустое двухэтажное офисное здание. Как заявили местные власти, 8 человек погибли на борту, сообщает портал "Fox News".

Тут же началось расследование причин крушения частного самолета. Последствия крушения таковы: над воздушным судном поднимался густой столб дыма, а несколько припаркованных рядом машин загорелись.

Прокурор Милана Тициана Сицилиано рассказала журналистам, что самолет летел до появления на радарах аномалий, после чего техника вышла из строя и судно упало, ударившись о крышу здания.

Также эксперт добавила, что самолет не подал сигнал тревоги. Пока что рано давать точные версии касательно крушения, так как не найдено записывающее устройство в момент падения. По словам прокурора, самолет зарегистрирован в Румынии.

Позже МИД Румынии сообщил, что среди погибших были двое румын с двойным гражданством.

В сообщениях говорится, что самолет вылетел из Бухареста, Румыния, в Милан 30 сентября без каких-либо явных проблем.

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