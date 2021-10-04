Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Кабуле может произойти гуманитарная катастрофа из-за отключенной электроэнергии

9:43:5810/4/2021Фото: Pixabay
0

Импорт электроэнергии из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана составляет половину потребления электроэнергии Афганистаном в стране.

Афганистан

4 октября стало известно о том, что вскоре в столице Афганистана может быть прервана подача электричества. Потому что новые правители не заплатили поставщикам электроэнергии из Центральной Азии и не возобновили сбор денег с потребителей.

Если данная проблема не будет решена, то это приведет к гуманитарной катастрофе, предупредил Дауд Нурзай, который ушел с поста исполнительного директора государственной монополии страны.

Страшные последствия отключения грядут по всей стране, но особенно в Кабуле. Произойдет отключение электроэнергии, и это вернет Афганистан в темные века, когда дело доходило до власти и телекоммуникаций, отметил Нурзай, который остается в тесном контакте с оставшимся руководством DABS.

Импорт электроэнергии из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана составляет половину общенационального энергопотребления Афганистана, а Иран обеспечивает дополнительные поставки на запад страны. Внутреннее производство, в основном на гидроэлектростанциях, пострадало от засухи в этом году. В Афганистане отсутствует национальная энергосистема, а Кабул почти полностью зависит от импорта электроэнергии из Центральной Азии.

*Талибан - это исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое в РФ.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
афганистантеррорконфликт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отслеживаете ли вы ситуацию с Афганистаном?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Кабуле может произойти гуманитарная катастрофа из-за отключенной электроэнергии
9:43:58 10/4/2021
В Кабуле может произойти гуманитарная катастрофа из-за отключенной электроэнергии
При крушении вертолета Robinson R-44 в Москве погибли брат и сестра: Друзья погибших рассказали о трагедии
9:34:07 10/4/2021
При крушении вертолета Robinson R-44 в Москве погибли брат и сестра: Друзья погибших рассказали о трагедии
Волочкова выложила загадочное фото, которое породило множество слухов
9:29:48 10/4/2021
Волочкова выложила загадочное фото, которое породило множество слухов
В Милане пассажирский самолет врезался в жилой дом
9:08:37 10/4/2021
В Милане пассажирский самолет врезался в жилой дом
Велесова ночь-2021: точная дата, традиции и магический обряды
9:00:59 10/4/2021
Велесова ночь-2021: точная дата, традиции и магический обряды
Аномально снежная зима ожидается в России
8:56:09 10/4/2021
Аномально снежная зима ожидается в России
В Красноярске в школе произошло массовое отравление детей
8:37:04 10/4/2021
В Красноярске в школе произошло массовое отравление детей
БердскВ Бердске появится новый начальник УЖКХ. Каким он должен быть, рассказал вице-мэр Владимир Захаров
8:15:04 10/4/2021
В Бердске появится новый начальник УЖКХ. Каким он должен быть, рассказал вице-мэр Владимир Захаров
В Новосибирской области число пропавших грибников бьет все рекорды
7:56:14 10/4/2021
В Новосибирской области число пропавших грибников бьет все рекорды
В Новосибирске бывшего полицейского осудили на 8 лет за взятку
7:30:20 10/4/2021
В Новосибирске бывшего полицейского осудили на 8 лет за взятку