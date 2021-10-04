В Кабуле может произойти гуманитарная катастрофа из-за отключенной электроэнергии

4 октября стало известно о том, что вскоре в столице Афганистана может быть прервана подача электричества. Потому что новые правители не заплатили поставщикам электроэнергии из Центральной Азии и не возобновили сбор денег с потребителей.
Если данная проблема не будет решена, то это приведет к гуманитарной катастрофе, предупредил Дауд Нурзай, который ушел с поста исполнительного директора государственной монополии страны.
Страшные последствия отключения грядут по всей стране, но особенно в Кабуле. Произойдет отключение электроэнергии, и это вернет Афганистан в темные века, когда дело доходило до власти и телекоммуникаций, отметил Нурзай, который остается в тесном контакте с оставшимся руководством DABS.
Импорт электроэнергии из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана составляет половину общенационального энергопотребления Афганистана, а Иран обеспечивает дополнительные поставки на запад страны. Внутреннее производство, в основном на гидроэлектростанциях, пострадало от засухи в этом году. В Афганистане отсутствует национальная энергосистема, а Кабул почти полностью зависит от импорта электроэнергии из Центральной Азии.
*Талибан - это исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое в РФ.