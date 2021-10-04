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04.10
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В России новый рекорд по зараженным коронавирусом

10:27:0410/4/2021Фото: Pixabay
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В стране 883 пациента с коронавирусом погибли за сутки, всего в России больше 210 тысяч человек стали жертвами пандемии.

Статистика коронавируса по России

В России зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом. Данные на понедельник, 4 октября, стали самыми высокими за период со 2 января 2021 года - 25 781 новых случаев заражения зафиксировано за последние сутки. Общее число заразившихся стало 7 612 317.

Выздоровлением завершилось заражение для 14 526 пациентов за последние сутки и 6 740 491 за весь период наблюдений за коронавирусом. Число погибших за 24 часа остается на высоком уровне — на понедельник стало известно о 883 погибших, теперь количество смертей превысило показатель в 210 тысяч и достигло 210 801 человек.

Самое большое число заражений зафиксировано в Москве — 4 410, в Санкт-Петербурге — 2 198 и в Московской области 1 633 новых случаев. В регионах ситуация также накаляется — 626 новых случаев в Самарской области, 596 - в Нижегородской области, 588 - в Воронежской области.

Справится с коронавирусом поможет только вакцинация, однако ее темпы показывают нежелание большей части россиян ставить прививку.

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