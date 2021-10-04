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04.10
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В Бердске пожарные больше двух часов тушили автомагазин "Катод". Из-за возгорания выгорела кровля

11:00:2110/4/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Очевидцы сообщали, что на месте пожара наблюдалось сильное задымление. На место выезжали две пожарные машины.

Пожарные после того, как потушили возгорание

Стали известны подробности пожара в автомагазине "Катод" в Бердске.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник пятого отряда Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области Вячеслав Дахов, сообщение о возгорании поступило 4 октября в  14:30 от сотрудников автомагазина на ул. Красная Сибирь. Сотрудники в количестве трех человек эвакуировались из одноэтажного кирпичного здания до приезда пожарных.

- Площадь здания 20 на 20 квадратных метров. Сгорела кровля - 150 метров. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет, - сообщил в понедельник "Курьер. Среда. Бердск" Дахов.

Выяснилось, что на место происшествия выезжали две пожарных машины. Полная ликвидация пожара произошла в 16:55.

Очевидцы события сообщали, что на месте пожара наблюдалось сильное задымление. Причину возгорания  предстоит выяснить дознавателям бердского отдела надзорной деятельности.

Техника на место ЧП прибыла оперативно

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