В Бердске пожарные больше двух часов тушили автомагазин "Катод". Из-за возгорания выгорела кровля

Стали известны подробности пожара в автомагазине "Катод" в Бердске.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник пятого отряда Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области Вячеслав Дахов, сообщение о возгорании поступило 4 октября в 14:30 от сотрудников автомагазина на ул. Красная Сибирь. Сотрудники в количестве трех человек эвакуировались из одноэтажного кирпичного здания до приезда пожарных.
- Площадь здания 20 на 20 квадратных метров. Сгорела кровля - 150 метров. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет, - сообщил в понедельник "Курьер. Среда. Бердск" Дахов.
Выяснилось, что на место происшествия выезжали две пожарных машины. Полная ликвидация пожара произошла в 16:55.
Очевидцы события сообщали, что на месте пожара наблюдалось сильное задымление. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям бердского отдела надзорной деятельности.