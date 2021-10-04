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В Новосибирской области 72 класса ушли на карантин из-за коронавируса

10:45:5710/4/2021Фото: Pixabay
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Заболеваемость коронавирусом растет, а смертность бьет все рекорды.

Коронавирус не дает покоя жителям России

Сегодня, 4 октября, на оперативном совещании в правительстве региона мэр Анатолий Локоть и региональный министр образования рассказали о заболеваемости COVID-19 в школах и детских садах.

Власти отметили, что на данный момент городских школах выявлено 154 вновь заболевших коронавирусом ученика. Также во многих учебных заведениях на карантин уходят целые классы. Сейчас 72 класса находятся на дистанционном обучении. Ситуация в детских садах не лучше. Выявлено 33 ребёнка заболевших, шесть групп на карантине.

Министр образования области Сергей Федорчук добавил, сейчас под особым наблюдением остаются 99 заболевших в школах региона. Из них - 79 детей и 20 взрослых. Но есть и хорошие новости: на 1% меньше болеет учителей. И из-за ОРВИ нет полностью приостановленной работы ни в одной образовательной организации. Только частично приостановлена деятельность 54 дошкольных образовательных организаций и 23 школ. Как Сегодня же на оперативном совещании глава Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом. Ещё раньше новосибирский вирусолог Сергей Нетесов заявил, что третья волна коронавируса в регионе плавно перетекла в четвертую.

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