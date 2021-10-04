В Перми мужчина пообещал «урыть» двух пятиклассниц и нанес им несколько ударов по голове

Две пятиклассницы из Перми были подвержены агрессии со стороны мужчины, который подумал, что девочки обижают его дочь. Как стало известно, данные школьницы не имеют никакого отношения к обиженному ребенку нападавшего.
Угрозы и побои со стороны, вероятно, пьяного родителя были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как пермяк пытается поджечь волосы одной из напуганных девочек зажигалкой. При этом раздается нецензурная брань в отношении ни в чем неповинных детей, которую они вынуждены слушать.
В завершении разговора с девочками взрослый хулиган несколько раз ударяет их по голове. Родители пострадавших уже обратились в полицию, пишет «Подъём».