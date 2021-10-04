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Сбитая на "зебре" 16-летняя девочка попала в больницу: Водитель на ВАЗе оставил ее на дороге

11:29:4410/4/2021Фото: Что с такими делать?
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Через некоторое время задержали водителя отечественного автомобиля - 22-летнего парня без прав, страховки и техосмотра, который будет наказан более строго.

На пешеходном переходе в Кемеровской области водитель сбил 16-летнюю девушку и уехал

В Анжеро-Судженске произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя школьница. Она была сбита автомобилем ВАЗ-21102, скрывшимся с места происшествия в надежде, что его не смогут найти.

Происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, девушку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Сотрудники полиции выяснили, что за машина стала участником данного ДТП и вскоре задержали 22-летнего водителя. Он рассказал, что не увидел пешехода на переходе и стал скрываться, в надежде, что останется неузнанным.

За то, что нарушитель покинул место ДТП и не оказал первую помощь пострадавшей, его арестовали на два дня. Кроме того, заведены административные дела за езду без прав и управление машиной без страховки и техосмотра.

Сотрудники ГИБДД по Кемеровской области отмечают значительный рост нарушений водителями автомобилей, которые покидают место ДТП и оставляют раненых, не оказывая им помощь, пишет "Сибдепо".

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