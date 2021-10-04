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В Бердске суд отправил педофила на принудительное лечение в психиатрическую больницу

11:19:0410/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За изнасилование ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Подсудимого привезли в суд 2 июня 2021
Осужденного из зала суда увезли в психушку

В Бердске педофила направили на принудительное лечение. Об этом 4 октября сообщили в Бердском городском суде.

Как стало известно, судья Наталья Агеева применила принудительную меру медицинского характера по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. Судя по квалификации преступления, осужденный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

-Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области Агеевой от 30 сентября 2021 года лицо освобождено от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, как совершенное в состоянии невменяемости, - пояснили в пресс-службе суда.

Уточняется, что осужденного отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", врача-психиатра из Бердской ЦГБ подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки на пляже.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Бердский горсуд арестовал подозреваемого на два месяца. Идет расследование.

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