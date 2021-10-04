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СК дал комментарий после появившейся информации об изнасиловании убитых студенток под Оренбургом

12:25:1710/4/2021Фото: Соцсети
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Ранее в СМИ появилась информация, что девушки были опоены снотворным и что причастность Лазарева к убийству была выявлена в результате экспертизы, которая обнаружила следы его ДНК на телах погибших.

Три студентки медколледжа, найденные убитыми в Гае

Следователи разъяснили информацию об изнасиловании студенток, найденных убитыми в Гае. Старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ оренбургского СК Радик Галимов отверг эти утверждения.

- Нет. Мне следователи и криминалисты предоставляют информацию официальную, я ее транслирую в средства массовой информации. Такой информации мне пока не поступило, – отметил Галимов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Как пояснил Галимов, в настоящее время пока проводится работа экспертов и  результаты будут обнародованы в течение сегодняшнего или завтрашнего дня.

В СМИ ранее появилась информация о том, что подозреваемый в расправе над студентками в Гае мог изнасиловать их перед убийством. Якобы на их телах обнаружили характерные травмы и биологические следы, а жертвы были без одежды. Сообщалось, что девушки в момент смерти могли спать, находясь под воздействием снотворного, которое им подмешали.

Ранее стало известно, что был задержан 29-летний Александр Лазарев, которого подозревают в тройном убийстве. Задержание проводилось вечером 3 октября. Подробности об этом рассказывал "Курьер. Среда. Бердск".

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изнасилованиетройное убийствозадержание подозреваемого
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