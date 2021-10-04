СК дал комментарий после появившейся информации об изнасиловании убитых студенток под Оренбургом

Следователи разъяснили информацию об изнасиловании студенток, найденных убитыми в Гае. Старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ оренбургского СК Радик Галимов отверг эти утверждения.
- Нет. Мне следователи и криминалисты предоставляют информацию официальную, я ее транслирую в средства массовой информации. Такой информации мне пока не поступило, – отметил Галимов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Как пояснил Галимов, в настоящее время пока проводится работа экспертов и результаты будут обнародованы в течение сегодняшнего или завтрашнего дня.
В СМИ ранее появилась информация о том, что подозреваемый в расправе над студентками в Гае мог изнасиловать их перед убийством. Якобы на их телах обнаружили характерные травмы и биологические следы, а жертвы были без одежды. Сообщалось, что девушки в момент смерти могли спать, находясь под воздействием снотворного, которое им подмешали.
Ранее стало известно, что был задержан 29-летний Александр Лазарев, которого подозревают в тройном убийстве. Задержание проводилось вечером 3 октября. Подробности об этом рассказывал "Курьер. Среда. Бердск".