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04.10
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Роспотребнадзор запретил все массовые мероприятия по всей стране

11:46:5210/4/2021Фото: pixabay.com
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Ситуацию с распространением коронавируса в России глава ведомства Анна Попова считает крайне напряженной.

Ношение маски должно быть обязательным, заявила Попова

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия по всей России из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 4 октября говорится в официальном сообщении ведомства.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, соблюдение масочного режима в ряде регионов "вызывает вопросы". Ситуацию с распространением коронавируса в России она считает крайне напряженной – рост за неделю составил 14%.

Мероприятия свыше 3000 человек отменены везде, а численностью от 1000 до 3000 человек были разрешены в двух субъектах РФ.

В 12 российских регионах прирост числа заразившихся идет очень быстро, только в пяти регионах идет спад.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области губернатор Андрей Троавников продлил ограничительные меры с 1 октября еще на два месяца.

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коронавирусограничительные мерысоблюдение масочного режимаРоспотребнадзорАнна Попова
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