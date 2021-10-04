Роспотребнадзор запретил все массовые мероприятия по всей стране

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия по всей России из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 4 октября говорится в официальном сообщении ведомства.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, соблюдение масочного режима в ряде регионов "вызывает вопросы". Ситуацию с распространением коронавируса в России она считает крайне напряженной – рост за неделю составил 14%.
Мероприятия свыше 3000 человек отменены везде, а численностью от 1000 до 3000 человек были разрешены в двух субъектах РФ.
В 12 российских регионах прирост числа заразившихся идет очень быстро, только в пяти регионах идет спад.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области губернатор Андрей Троавников продлил ограничительные меры с 1 октября еще на два месяца.