В Новосибирске за смерть ребенка в больнице перед судом предстанет заведующая лор-отделением

В Новосибирске перед судом предстанет врач, допустившая гибель несовершеннолетнего пациента в своем отделении. В отношении 47-летней заведующей оториноларингологического отделения больницы было заведено уголовное дело после того, как в ее отделении с 29 октября по 5 ноября 2018 года лечился несовершеннолетний пациент и в результате скончался 5 ноября.
- Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего врача-оториноларинголога медицинского учреждения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в региональном управлении СКР 4 октября.
Подозреваемой вменяют в вину то, что она ненадлежащим образом исполняла в тот момент свои должностные обязанности - не смогла обеспечить взаимосвязь между структурными подразделениями медицинской организации по лечению несовершеннолетнего пациента, не осуществила регулярный контроль за работой врачей отделения и за качеством проводимого лечения. Кроме того, она не следила за оценкой состояния больного и клинической ситуации, не смогла проконтролировать правильность тактики выбранного лечения, не провела клинический разбор больного, не провела дополнительные исследования. при этом обвиняемая не признала вину и не согласилась с выводами следователей.
Расследование уголовного дела завершено, оно будет направлено в суд.