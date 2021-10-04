В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно

Сын, проживший с мертвыми родителями под одной крышей не менее восьми месяцев, рассказал, как все произошло в полиции после задержания.
31-летний Александр Ткаченко был задержан после того, как в подъезде дома, где он с семьей снимал квартиру был найден ящик с телом его отца. Смерть пожилых супругов произошла еще в январе этого года.
Как рассказал Ткаченко, он толкнул отца во время ссоры, тот ударился головой и умер. Сын не стал вызывать "скорую" отцу, а положил его на балкон — на улице стоял мороз. Мать умерла уже через неделю — она болела и не перенесла смерти мужа. Ее сын также отправил на балкон.
Когда на улице стало теплеть, от тел пошел запах и пришлось их занести домой. Для этого Ткаченко сколотил ящики, и с женой им пришлось завести живого гуся, на которого ссылались супруги, чтобы объяснить участковому происхождение запаха, сообщили в подмосковном СК.
Александра Ткаченко ушла от мужа в феврале. А мужчина продолжал снимать пенсии своих родителей, которые находились с ним в одном жилище и продолжали лежать в ящиках.
Как стало известно из материалов судмедэкспертизы, на телах покойных нет следов насильственной смерти. На прошлой неделе тела мужчины и женщины без ступней были найдены в Одинцово, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Тело мужчины находилось на лестничной клетке, а его супруги - в машине. Расследование гибели пожилых супругов продолжается.