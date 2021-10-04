Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно

1:25:0910/4/2021Фото: Twitter / odi_city
0

Для того, чтобы объяснить происхождение ужасного запаха, муж с женой, которая знала о смерти свекров, завели живого гуся в квартире.

Сын прожил почти год с мертвыми родителями в квартире

Сын, проживший с мертвыми родителями под одной крышей не менее восьми месяцев, рассказал, как все произошло в полиции после задержания.

31-летний Александр Ткаченко был задержан после того, как в подъезде дома, где он с семьей снимал квартиру был найден ящик с телом его отца. Смерть пожилых супругов произошла еще в январе этого года.

Как рассказал Ткаченко, он толкнул отца во время ссоры, тот ударился головой и умер. Сын не стал вызывать "скорую" отцу, а положил его на балкон — на улице стоял мороз. Мать умерла уже через неделю — она болела и не перенесла смерти мужа. Ее сын также отправил на балкон.

Когда на улице стало теплеть, от тел пошел запах и пришлось их занести домой. Для этого Ткаченко сколотил ящики, и с женой им пришлось завести живого гуся, на которого ссылались супруги, чтобы объяснить участковому происхождение запаха, сообщили в подмосковном СК.

Александра Ткаченко ушла от мужа в феврале. А мужчина продолжал снимать пенсии своих родителей, которые находились с ним в одном жилище и продолжали лежать в ящиках.

Как стало известно из материалов судмедэкспертизы, на телах покойных нет следов насильственной смерти. На прошлой неделе тела мужчины и женщины без ступней были найдены в Одинцово, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Тело мужчины находилось на лестничной клетке, а его супруги - в машине. Расследование гибели пожилых супругов продолжается.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
родителипенсиямумии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ненормальный?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно
1:25:09 10/4/2021
В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно
Новая комбинация лекарств «Нафамостата» и «Пегасиса» эффективна в лечении коронавируса: эти препараты могут быть доступны многим
1:15:18 10/4/2021
Новая комбинация лекарств «Нафамостата» и «Пегасиса» эффективна в лечении коронавируса: эти препараты могут быть доступны многим
Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом попал в больницу: Следователи продолжают с ним работать
1:06:48 10/4/2021
Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом попал в больницу: Следователи продолжают с ним работать
Как Бог заставил кита проглотить пророка Иону: категорические запреты на 5 октября для каждого верующего
1:00:35 10/4/2021
Как Бог заставил кита проглотить пророка Иону: категорические запреты на 5 октября для каждого верующего
В Новосибирске за смерть ребенка в больнице перед судом предстанет заведующая лор-отделением
12:41:43 10/4/2021
В Новосибирске за смерть ребенка в больнице перед судом предстанет заведующая лор-отделением
СК дал комментарий после появившейся информации об изнасиловании убитых студенток под Оренбургом
12:25:17 10/4/2021
СК дал комментарий после появившейся информации об изнасиловании убитых студенток под Оренбургом
«Гайская резня»: Подробности погони за подозреваемым в убийстве трех студенток рассказали жители Орска
12:08:07 10/4/2021
«Гайская резня»: Подробности погони за подозреваемым в убийстве трех студенток рассказали жители Орска
Сильная молитва на изгнание нечистой силы из дома и бесов из человека пророку Ионе
12:00:48 10/4/2021
Сильная молитва на изгнание нечистой силы из дома и бесов из человека пророку Ионе
Роспотребнадзор запретил все массовые мероприятия по всей стране
11:46:52 10/4/2021
Роспотребнадзор запретил все массовые мероприятия по всей стране
С Днем учителя чудесные картинки и слова признательности от всех учеников России
11:45:38 10/4/2021
С Днем учителя чудесные картинки и слова признательности от всех учеников России