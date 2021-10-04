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Глава Минздрава: В России заражаются коронавирусом только 2% вакцинированных россиян

2:05:2410/4/2021Фото: Wikimedia Commons
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Как рассказал Михаил Мурашко, 40 миллионов человек в стране уже поставили прививку против ковида.

Мурашко считает, ч то принятые меры по ковид легкими
Мурашко заявил, что лишь 2% вакцинированных заражается COVID-19
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Михаил Мурашко выступил на форуме и рассказал, что вакцинированные граждане практически не заражаются коронавирусом. Как пояснил глава Минздрава, лишь 2% вакцинированных смогут заразиться COVID-19.

- Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные, - сказал он на форуме "Биотехмед".

Мурашко также обратил внимание на необходимость прохождения углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

- Я хотел бы отметить, что для тех, кто переболел, для них это шикарный великолепный шанс, чтобы избежать осложнений, в том числе и снизить риск всевозможных нарушений. Нужно заботиться о себе, - сказал глава ведомства.

Ранее глава Минздрава рассказал, что в стране уже полностью привились 40 миллионов человек, а 49 миллионов получили хотя бы одну дозу вакцины.

"Курьер. Среда. Бердск" ранее рассказывал историю бердчанки, которая заразилась ковидом после прививки, а помощи она так и не получила.

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прививкавакцинациязаражениеМинздравМихаил Мурашко
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