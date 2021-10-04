Глава Минздрава: В России заражаются коронавирусом только 2% вакцинированных россиян

Михаил Мурашко выступил на форуме и рассказал, что вакцинированные граждане практически не заражаются коронавирусом. Как пояснил глава Минздрава, лишь 2% вакцинированных смогут заразиться COVID-19.
- Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные, - сказал он на форуме "Биотехмед".
Мурашко также обратил внимание на необходимость прохождения углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.
- Я хотел бы отметить, что для тех, кто переболел, для них это шикарный великолепный шанс, чтобы избежать осложнений, в том числе и снизить риск всевозможных нарушений. Нужно заботиться о себе, - сказал глава ведомства.
Ранее глава Минздрава рассказал, что в стране уже полностью привились 40 миллионов человек, а 49 миллионов получили хотя бы одну дозу вакцины.
"Курьер. Среда. Бердск" ранее рассказывал историю бердчанки, которая заразилась ковидом после прививки, а помощи она так и не получила.