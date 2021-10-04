Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин объявил новый праздник в России: Он будет отмечаться в третье воскресенье октября

2:32:2910/4/2021Фото: Вам не хватало такого праздника?
0

Российский президент отметил, что новый праздник поможет укрепить влияние и значимость семьи в умах детей.

Празднование Дня отца будет ежегодным

В России теперь будет праздноваться День отца, назначенный на третье воскресенье октября. Данное решение президент России Владимир Путин объяснил желанием укрепить семью и отдать должное роли отца в воспитании детей.

О введении нового праздника стало известно из опубликованного указа, подписанного главой государства.

- В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября, - говорится в документе.

Инициатива установления нового праздника принадлежит Анне Кузнецовой, которая ранее занимала пост уполномоченного по правам ребенка.

Еще в июле данное предложение было внесено на общественное обсуждение. Его поддержали в Министерстве труда и социальной защиты.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникежегоднодень отцаВладимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске «Сибирский Гигант» требуют признать банкротом за долг в свыше 36 млн рублей
2:22:19 10/4/2021
В Новосибирске «Сибирский Гигант» требуют признать банкротом за долг в свыше 36 млн рублей
Боль остается на годы от жестокого обращения: как излечить себя от прошлых душевных ран - четыре правила самоизлечения
2:15:28 10/4/2021
Боль остается на годы от жестокого обращения: как излечить себя от прошлых душевных ран - четыре правила самоизлечения
Глава Минздрава: В России заражаются коронавирусом только 2% вакцинированных россиян
2:05:24 10/4/2021
Глава Минздрава: В России заражаются коронавирусом только 2% вакцинированных россиян
Денежная вода – ритуал на привлечение крупной суммы денег в Новолуние
2:00:29 10/4/2021
Денежная вода – ритуал на привлечение крупной суммы денег в Новолуние
БердскВ Бердске в канун Дня учителя наградили лучших педагогов
1:54:55 10/4/2021
В Бердске в канун Дня учителя наградили лучших педагогов
В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно
1:25:09 10/4/2021
В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно
Новая комбинация лекарств «Нафамостата» и «Пегасиса» эффективна в лечении коронавируса: эти препараты могут быть доступны многим
1:15:18 10/4/2021
Новая комбинация лекарств «Нафамостата» и «Пегасиса» эффективна в лечении коронавируса: эти препараты могут быть доступны многим
Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом попал в больницу: Следователи продолжают с ним работать
1:06:48 10/4/2021
Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом попал в больницу: Следователи продолжают с ним работать
Как Бог заставил кита проглотить пророка Иону: категорические запреты на 5 октября для каждого верующего
1:00:35 10/4/2021
Как Бог заставил кита проглотить пророка Иону: категорические запреты на 5 октября для каждого верующего
В Новосибирске за смерть ребенка в больнице перед судом предстанет заведующая лор-отделением
12:41:43 10/4/2021
В Новосибирске за смерть ребенка в больнице перед судом предстанет заведующая лор-отделением