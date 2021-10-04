Путин объявил новый праздник в России: Он будет отмечаться в третье воскресенье октября

В России теперь будет праздноваться День отца, назначенный на третье воскресенье октября. Данное решение президент России Владимир Путин объяснил желанием укрепить семью и отдать должное роли отца в воспитании детей.
О введении нового праздника стало известно из опубликованного указа, подписанного главой государства.
- В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября, - говорится в документе.
Инициатива установления нового праздника принадлежит Анне Кузнецовой, которая ранее занимала пост уполномоченного по правам ребенка.
Еще в июле данное предложение было внесено на общественное обсуждение. Его поддержали в Министерстве труда и социальной защиты.