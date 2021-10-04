В Новосибирске «Сибирский Гигант» требуют признать банкротом за долг в свыше 36 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области 1 октября поступило заявление от ООО «Шмель» о признании банкротом ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».
Сумма заявленных исковых требований составляет более 36,4 млн рублей, передает "Континент Сибирь".
Ранее «Шмель» уже обращался с исковым заявлением к «Сибирскому Гиганту» о взыскании по договору поставки 35,9 млн рублей.
Как указал истец, в 2018 году между «Сибирским Гигантом» и ООО «Русшия» был заключен договор поставки товара, но с 25 декабря 2020 года по 1 апреля 2021-го «Гигант» не выполнил своих обязательств на сумму около 36 млн рублей.
«Шмель» перекупил у«Русшия» долг и подал иск в арбитражный суд, который был удовлетворен в полном объеме.
В июне иск о признании банкротом «Сибирский гигант» подавала компания «Торгсиб», требуя взыскать с ответчика 633 859 рублей. Но позже иск был отозван в связи с оплатой долга.