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В Новосибирске «Сибирский Гигант» требуют признать банкротом за долг в свыше 36 млн рублей

2:22:1910/4/2021Фото: pixabay.com
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Ранее «Шмель» уже обращался с исковым заявлением к «Сибирскому Гиганту» о взыскании по договору поставки товаров 35,9 млн рублей и выиграл суд.

Арбитражный суд пока не назначил дату заседания по иску о банкротстве

В Арбитражный суд Новосибирской области 1 октября поступило заявление от ООО «Шмель» о признании банкротом ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Сумма заявленных исковых требований составляет более 36,4 млн рублей, передает "Континент Сибирь".

Ранее «Шмель» уже обращался с исковым заявлением к «Сибирскому Гиганту» о взыскании по договору поставки 35,9 млн рублей.

Как указал истец, в 2018 году между «Сибирским Гигантом» и ООО «Русшия» был заключен договор поставки товара, но с 25 декабря 2020 года по 1 апреля 2021-го «Гигант» не выполнил своих обязательств на сумму около 36 млн рублей.

«Шмель» перекупил у«Русшия» долг и подал иск в арбитражный суд, который был удовлетворен в полном объеме.

В июне иск о признании банкротом «Сибирский гигант» подавала компания «Торгсиб», требуя взыскать с ответчика 633 859 рублей. Но позже иск был отозван в связи с оплатой долга.

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