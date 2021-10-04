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В колонии №9 Новосибирска осужденные пенсионерки прошлись по подиуму в ретро-нарядах

2:53:0210/4/2021Фото: ГУФСИН Новосибирск
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Показ мод прошел в исправительном учреждении №9. Он был приурочен ко Дню пожилых людей и приняли в нем участие осужденные пенсионного возраста.

В Новосибирске осужденные пенсионерки стали участницами конкурса

В ИК №9 Новосибирска провели день, посвященный творчеству осужденных пенсионного возраста. Данное мероприятия проводилось в рамках празднования Дня пожилых людей.

Конкурс между пенсионерками проводился в несколько этапов — на первом женщины прочитали стихи собственного сочинения, жюри распределяло баллы, исходя из собственных ощущений прекрасного. Второй этап включал в себя художественные чтения, инсценировки миниатюр и вокальные состязания. В третьем этапе участницы продемонстрировали наряды в стиле «ретро» и прошлись в них по подиуму.

Замглавы организации, полковник внутренней службы Валентина Тетерина заявила, что равнодушным к мероприятию не представлялось возможным. Женщины были искренними в своих эмоциях, делились мыслями о жизненных трудностях. Аудитория оценила работу участниц овацией, отметила Тетерина.

Эти люди всю жизнь трудились, воспитывали детей. Женщинам пожелали не сожалеть о прошедшем, не смотреть с опаской в будущее и быть довольными днем сегодняшним.

Завершился конкурсный день награждением дипломами и титулами. Организаторами стали сотрудники ИК, которые занимаются воспитательной работой, сообщили на странице в  ВКонтакте главка ФСИН по Новосибирской области.

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колонияпоказ модпенсионерки
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