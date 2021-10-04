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Отставной полковник МВД расстрелял напавших на его семью неадекватов в Москве

3:14:2710/4/2021
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Сейчас отставник находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему предстоит операцию на челюсти. Госпитализировали и старшую дочь, которая получили удары по голове.

Пистолет
Полковник расстрелял избивших его хулиганов в Москве

Полковник полиции в отставке Альберт Кахраманян пострадал в схватке с хулиганами в Москве. Вечером 3 октября пенсионер МВД вступился за жену, пытаясь припугнуть неадекватных молодых людей наградным пистолетом.

В тот день жена Кахраманяна с двумя дочками в возрасте 23 года  12 лет прогуливались с собакой в Нескучном саду. Наклонившись к пуделю, женщина получила удар. Проходящие молодые люди толкнули женщину в кусты. Они были пьяны, вели себя агрессивно.

Дочь позвонила отцу. 64-летний Альберт Кахраманян прибежал на помощь своей семье с пистолетом ПМ. У хулиганов в руках были бутылки и нож. Кахраманян, чтобы остановить их, выстрелил два раза, попав в одного. Но они набросились на пенсионера, отобрали у него оружие и жестоко избили.  Досталось и его старшей дочери, которая пыталась защитить отца.

Один из водителей-очевидцев позвонил в полицию.

Сейчас отставник находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему предстоит операцию на челюсти. Госпитализировали и старшую дочь, которая получили удары по голове.

Один из хулиганов получил два огнестрельных ранения – в правое бедро и левый коленный сустав. Ему оказали медицинскую помощь и сейчас он находится под подпиской о невыезде, передает МК.
По факту инцидента правоохранители начали проверку.

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