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Трагедия над Черным морем: Украинские военные сбили пассажирский Ту-154 рейса Тель-Авив-Новосибирск 20 лет назад

3:41:0610/4/2021
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Украина так и не признала вину за сбитый российский самолет. Погибли 78 человек, в основном с израильскими паспортами. В Новосибирске сегодня у мемориала жертвам трагедии много цветов.

Ту-154
Украина так и не признала вину за сбитый 20 лет назад российский самолет

4 октября 2001 года разбился Ту-154. Погибли по вине Украины 78 человек. Украинские военные проводили в Крыму учения войск ПВО. Они устраивали показательные стрельбы из комплексов С-200 и С-300. Одна из ракет попала в пассажирский лайнер.

Самолет Ту-154, принадлежавший авиакомпании «Сибирь», летел в Новосибирск из Тель-Авива. Он упал в Черное море через 1 час и 45 минут после взлета. Погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Расследование Международного авиационного комитета (МАК) доказало причастность военных к крушению самолета. Однако тогдашний президент Украины Леонид Кучма не признал вину страны. Он лишь заявил, что все совершают ошибки и уволил министра обороны.

В 2004 году  Киев выплатил Москве 7,8 млн долларов в качестве компенсации.

Гуманитарные выплаты не получила авиакомпания «Сибирь», которая требовала 15,3 млн долларов за уничтоженный самолет. В 2011 году хозяйственный суд Киева отказал российской компании полностью, так как якобы следователи не установили виновника трагедии. В 2013 году компания обжаловала решение в Верховном суде Украины, но тщетно.

Сбитый самолет со дна моря так и не подняли, как и черные ящики. Они находятся на глубине около 2 километров.

В 2015 году родные погибших пожаловались в генпрокуратуру РФ и президенту с требованием возобновить расследование трагедии. Однако ни к каким результатам обращение не привело, передает АиФ.

«У украинской власти слишком много ошибок. Она свое инфантильное поведение каждый раз пытается выставить и назначить кого угодно виноватым, но не признать свою вину», — цитирует «360» эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова.

В Новосибирске, куда из Тель-Авива и направлялся лайнер, у мемориала сегодня много цветов. То, что Ту-154 был сбит украинской зенитной ракетой, выпущенной во время учебных стрельб, стало известно не сразу. Да и после украинская сторона путалась в показаниях, пыталась замалчивать факты. Виновные все еще не установлены. А те, кто в той трагедии потерял близких, смириться с утратой не могут до сих пор.

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