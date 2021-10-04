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СК задержал бизнесвумен после крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье: Погибли дочь священника и сын бизнесмена во время экскурсии

4:11:3110/4/2021Фото: СКР
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В ближайшее следствие выйдет с ходатайством в суд об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Она устраивала экскурсионные полеты, оказавшиеся смертельными.

Вертолет упал во время экскурсионного полета

О ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Robinson R-44 в Московской области рассказали в главке СКР 4 октября.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Установлено, что на воздушном судне - вертолет Robinson R-44 оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов. По данному факту также возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 3 октября  индивидуальный предприниматель оказала услугу в виде экскурсионного полета для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома «Мячково».

-По данным следствия, предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В ходе экскурсионного полета воздушное судно Robinson R-44 потерпело крушение на участке местности, расположенном в лесополосе в районе городского округа Лыткарино, в результате которого пилот и два пассажира погибли на месте, - рассказали в ведомстве.

Задержанной 1977 года рождения индивидуальной предпринимательнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Вину в инкриминируемом преступлении она не признала, уточнили в СК.

-Следственной группой проведены дополнительные осмотры места происшествия, а также обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем, изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели, - сообщили в главе Следственного комитета РФ.

По поручению председателя СК России ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В ближайшее следствие выйдет с ходатайством в суд об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", кроме пилота погибли брат и сестра. Девушка - дочь священнослужителя, учившаяся на ветеринара, молодой человек - сын бизнесмена, работавший на заводе отца.

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обвинениекрушениеуголовное деловертолет Robinson R-44
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