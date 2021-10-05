Магнитная буря 5 октября 2021: как снизить воздействие Солнца с помощью народных средств?

Понедельник, 5 октября начнется со спокойной космической погоды, которая сменится на мощную магнитную бурю в 18.00 по новосибирскому времени. Считается, что даже самые слабые магнитные бури могут негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и пожилых людей. На молодой здоровый организм, слабая геомагнитная обстановка не оказывает негативного влияния.
Какое влияние оказывают магнитные бури на наших читателей:
- Тревога и нервное напряжение до наступления бури.
- Возникают головные боли, весь день в напряжении проходит.
- Бессонница. Порой ночью просыпаюсь и не могу больше уснуть.
- Раздражительность и давление скачет.
Геомагнитные бури отрицательно сказываются на кровяном давлении человека. При магнитных колебаниях количество тромбоцитов увеличивается, из-за чего кровь становится более густой и вязкой. Этот фактор также влияет на давление человека, повышая его и увеличивая риск тромбоза.
Чтобы снизить негативное воздействие, попробуйте принимать народные средства и лекарства: настойки и травяные сборы:
Настойка Пустырника - хорошо помогает от нервоза.
Валериана - оказывает успокаивающий эффект.
Настой мяты или мятный чай помогут расслабиться и обрести чувство спокойствия.
Зверобой положительно влияет на нервную систему и обладает антидепрессивным эффектом.
При сонливости и усталости:
Настой лимонника – снимет сонливость и придаст бодрости.
Настой шиповника – укрепляет иммунитет, успокаивает и придает сил.
Настой розовой родиолы - оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему.