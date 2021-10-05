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Магнитная буря 5 октября 2021: как снизить воздействие Солнца с помощью народных средств?

10:45:0610/4/2021Фото: pixabay.com
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Геомагнитные бури отрицательно сказываются на кровяном давлении человека.

Считается, что даже самые слабые магнитные бури могут негативно повлиять на самочувствие людей.

Понедельник, 5 октября начнется со спокойной космической погоды, которая сменится на мощную магнитную бурю в 18.00 по новосибирскому времени. Считается, что даже самые слабые магнитные бури могут негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и пожилых людей. На молодой здоровый организм, слабая геомагнитная обстановка не оказывает негативного влияния.

Какое влияние оказывают магнитные бури на наших читателей:

- Тревога и нервное напряжение до наступления бури.
- Возникают головные боли, весь день в напряжении проходит.
- Бессонница. Порой ночью просыпаюсь и не могу больше уснуть.
- Раздражительность и давление скачет.

Геомагнитные бури отрицательно сказываются на кровяном давлении человека. При магнитных колебаниях количество тромбоцитов увеличивается, из-за чего кровь становится более густой и вязкой. Этот фактор также влияет на давление человека, повышая его и увеличивая риск тромбоза.

Чтобы снизить негативное воздействие, попробуйте принимать народные средства и лекарства: настойки и травяные сборы:

Настойка Пустырника - хорошо помогает от нервоза.

Валериана - оказывает успокаивающий эффект.

Настой мяты или мятный чай помогут расслабиться и обрести чувство спокойствия.

Зверобой положительно влияет на нервную систему и обладает антидепрессивным эффектом.

При сонливости и усталости:

Настой лимонника – снимет сонливость и придаст бодрости.

Настой шиповника – укрепляет иммунитет, успокаивает и придает сил.

Настой розовой родиолы - оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему.

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