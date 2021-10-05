Погода в Бердске 5 октября 2021: ждать ли прояснения погоды на этой неделе?

5 октября в Бердске ожидается значительное потепление погоды, которая к концу недели будет только улучшаться. С утра температура воздуха остановится на нулевых показателях, при этом пройдет небольшой дождь. А днем воздух прогреется до +4 по Цельсию. Весь будет идти дождь и дуть северо-восточный ветер с порывами до 3,9 м/с. Давление повысится и составит 755 мм ртутного столба.
5 октября в народе отмечается день Ионы и Фоки. Этот праздник связывают с историей, которая описывается в Библии. Однажды, Бог послал проповедника Иона в город грешником, чтобы он прочел для них проповедь и убедил раскаяться в грехах. Но пророк ослушался Господа и поплыл на другом корабле в путешествие. В море начался сильный шторм. И,понимая, что это из-за него Господь наслал бурю, Иона прыгнул за борт в открытое море, где его проглотил большой кит, в чреве огромного млекопитающего Иону пришлось пробыть три дня и три ночи.
По этой истории, в народе появилось поверье, что употребление в пищу рыбы и совершение с ней других манипуляций, в частности продажа или ловля – может привлечь в дом беды и несчастья, а также привести к проблемам со здоровьем.