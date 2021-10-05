Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Оригинальные поздравления с Днем учителя 2021 – каждому с любовью

1:15:0410/5/2021Фото: bonnycards.ru
0

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает с Всемирным днем учителя.

День учителя

Вам спасибо за старания,
С вами стали мы умней.
В День всемирный поздравляем,
Славим всех учителей.

Сил желаем, вдохновения,
Знаний свет нести всегда,
С вами вместе мы проводим
В школе лучшие года.

Будет пусть здоровье крепким
И нервишки не сдают,
Дети пусть вам радость дарят,
Только позитив несут.

***

Вы дарите детям частичку души,
Когда уроки искренне ведете,
Вас любят взрослые и малыши
За ту любовь, что школе отдаете!

И в День учителя чудесный
Желаем Вам улыбок и добра.
Пусть будет весело и интересно,
И будет место для веселья и тепла!

Пусть благодарные детишки
Подарят Вам букеты из цветов,
И пусть, как в доброй книжке,
Вас ждет удача и любовь!

***

В День учителя желаю
Замечательно вам жить.
Чтобы были вы здоровы
И могли всегда шутить.

Пусть терпение не иссякнет,
Настроение бьет ключом.
Быть успешными желаю
И счастливыми притом!

***

На уроках не заставить
Нас считать, спрягать, склонять,
А вот с праздником поздравить
Нас не нужно заставлять!

С днём учителя поздравим
Мы наставников своих.
Их мы любим, уважаем
И не нужно нам других!

Вам желаем настроенья,
Чтоб с улыбкой шли вы в класс,
Заручившись вдохновеньем
И терпением для нас!

***

Со Всемирным днём учителя Поздравляю вас сердечно! Пусть вас любит детвора Душевно, бесконечно.

Пусть будет в жизни много счастья,
Свежих ноток настроения,
Благополучно от ненастья
Пусть отводит вас везение.

Желаю сочных впечатлений,
Пусть станет счастье талисманом.
От всех препятственных течений
Успех укутает туманом.

Желаю вам идей отличных,
Решений смелых и гуманных,
Отношений гармоничных,
Поступков добрых и спонтанных.

Пусть колесо фортуны в жизни
Удачу чётко к вам приносит.
Любви волшебные мелизмы
В ваш дом тепло заносят.

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникдень учителяпоздравленияпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оригинальные поздравления с Днем учителя 2021 – каждому с любовью
1:15:04 10/5/2021
Оригинальные поздравления с Днем учителя 2021 – каждому с любовью
Листодер: по народным приметам 5 октября категорически запрещено сжигать веники, колотить по земле на народный праздник Ионов день
1:00:26 10/5/2021
Листодер: по народным приметам 5 октября категорически запрещено сжигать веники, колотить по земле на народный праздник Ионов день
Поздравительные открытки и слова героям на День уголовного розыска 5 октября
12:45:47 10/5/2021
Поздравительные открытки и слова героям на День уголовного розыска 5 октября
5 октября – День учителя в России: искренние открытки и милые стихи для отправки по вотсап
12:15:13 10/5/2021
5 октября – День учителя в России: искренние открытки и милые стихи для отправки по вотсап
Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:54 10/4/2021
Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Магнитная буря 5 октября 2021: как снизить воздействие Солнца с помощью народных средств?
10:45:06 10/4/2021
Магнитная буря 5 октября 2021: как снизить воздействие Солнца с помощью народных средств?
Таблетки для лечения коронавируса от Merck начнут продаваться в конце 2021 года: новый вид лечения изменит «правила» игры с вирусом
7:00:57 10/4/2021
Таблетки для лечения коронавируса от Merck начнут продаваться в конце 2021 года: новый вид лечения изменит «правила» игры с вирусом
СК задержал бизнесвумен после крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье: Погибли дочь священника и сын бизнесмена во время экскурсии
4:11:31 10/4/2021
СК задержал бизнесвумен после крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье: Погибли дочь священника и сын бизнесмена во время экскурсии
Когда день ангела и именины Ирины в 2022 году? Значение имени Ирина
4:00:07 10/4/2021
Когда день ангела и именины Ирины в 2022 году? Значение имени Ирина
Трагедия над Черным морем: Украинские военные сбили пассажирский Ту-154 рейса Тель-Авив-Новосибирск 20 лет назад
3:41:06 10/4/2021
Трагедия над Черным морем: Украинские военные сбили пассажирский Ту-154 рейса Тель-Авив-Новосибирск 20 лет назад