Оригинальные поздравления с Днем учителя 2021 – каждому с любовью

Вам спасибо за старания,
С вами стали мы умней.
В День всемирный поздравляем,
Славим всех учителей.
Сил желаем, вдохновения,
Знаний свет нести всегда,
С вами вместе мы проводим
В школе лучшие года.
Будет пусть здоровье крепким
И нервишки не сдают,
Дети пусть вам радость дарят,
Только позитив несут.
***
Вы дарите детям частичку души,
Когда уроки искренне ведете,
Вас любят взрослые и малыши
За ту любовь, что школе отдаете!
И в День учителя чудесный
Желаем Вам улыбок и добра.
Пусть будет весело и интересно,
И будет место для веселья и тепла!
Пусть благодарные детишки
Подарят Вам букеты из цветов,
И пусть, как в доброй книжке,
Вас ждет удача и любовь!
***
В День учителя желаю
Замечательно вам жить.
Чтобы были вы здоровы
И могли всегда шутить.
Пусть терпение не иссякнет,
Настроение бьет ключом.
Быть успешными желаю
И счастливыми притом!
***
На уроках не заставить
Нас считать, спрягать, склонять,
А вот с праздником поздравить
Нас не нужно заставлять!
С днём учителя поздравим
Мы наставников своих.
Их мы любим, уважаем
И не нужно нам других!
Вам желаем настроенья,
Чтоб с улыбкой шли вы в класс,
Заручившись вдохновеньем
И терпением для нас!
***
Со Всемирным днём учителя Поздравляю вас сердечно! Пусть вас любит детвора Душевно, бесконечно.
Пусть будет в жизни много счастья,
Свежих ноток настроения,
Благополучно от ненастья
Пусть отводит вас везение.
Желаю сочных впечатлений,
Пусть станет счастье талисманом.
От всех препятственных течений
Успех укутает туманом.
Желаю вам идей отличных,
Решений смелых и гуманных,
Отношений гармоничных,
Поступков добрых и спонтанных.
Пусть колесо фортуны в жизни
Удачу чётко к вам приносит.
Любви волшебные мелизмы
В ваш дом тепло заносят.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru