Листодер: по народным приметам 5 октября категорически запрещено сжигать веники, колотить по земле на народный праздник Ионов день

5 октября в народе отмечается день, который назвали Фокин и Ионов, или Листодер.
Фока Синопский в городе Синопе. Он с юных лет вел праведную жизнь. Будучи взрослым, его поставили епископом Синопским. Праведный Фока помог обрести веру во Христа многим язычникам. В период гонений на верующих христиан, император Траян хотел принудить святого Фоку отречься от христианской веры. Но даже жестокие пытки, не вынудили его это сделать.Тогда святого Фоку казнили.
Пророк Иона – посланник Божий в город грешников, чтобы прочесть им проповедь об искуплении. Однако Иона ослушался указа Господня и поплыл в другую сторону на судне. Но там возник сильный шторм, который вынудил Иону прыгнуть в открытое море, чтобы остальные моряки спаслись. Иона знал, что это из-за него началась буря. И поступил так, чтобы искупить свой грех перед Богом. Но тут из воды вышел огромный кит. Он поглотил Иону и держал его в своем чреве трое суток. После чего выбросил его на сушу целым и невредимым. Тогда Господь снова отправил его в город, где Иона прочитал настолько сильную проповедь, что каждый житель в нем раскаялся. И город был спасен.
В народе этот праздник тесно переплетается с народными традициями. К 5 октября заканчивали опадать листья с деревьев. Листопадная считалась началом настоящей осени. По опавшим листьям крестьяне предсказывали погоду на предстоящую зиму. Например, если листья лицевой стороной падали кверху, зимой будут лютые морозы. А если листья деревьев ложились на землю вверх изнанкой, зима будет мягкой и теплой. Если к 5 октября еще опали все листья, это сулило позднее выпадение снега.
В праздник Иона и Фоки нельзя курить старый веник, ругаться на ветер, и стучать по земле. Все важные дела нужно откладывать, через неблагоприятный период для начинаний.