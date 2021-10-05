Поздравительные открытки и слова героям на День уголовного розыска 5 октября

Я вдохновением дышу
И оперу сейчас пишу
Свое признание в стихах.
Ты супер! Ты герой! Ты − ах,
Какой серьезный мен!
Не встать преступникам с колен.
И в День сотрудников УгРо
Пускай согреется нутро
От пожеланий моих жарких!
Ну и конечно же, от чарки.
Не знать тебе ни в чем преград,
Беда не строит пусть засад!
Любовь, как вор, похитит сердце!
А взломщик-счастье вскроет дверцу
Твоей души. И в преступленьях
Ты этих двух без промедленья,
УК согласно, обвини.
Наручниками пристегни
К себе... А приговор средь строк:
Пожизненный с тобою срок!
У МВД сегодня праздник:
Уг розыск вам не ерунда.
Служители добра, порядка
Ребята эти — хоть куда!
Примите наши поздравления,
Живите в мире и добре.
И розыск чтите, как умение,
Как Божий дар при алтаре.
Судьба вам выпала такая:
Спасать, беречь родной народ.
Так пусть же вас оберегает
Хранитель-ангел круглый год!
Я УГРО хочу поздравить
С днем прекрасным от души.
Вы герои все, бесспорно,
Крепки вы и хороши.
Пусть хранит вас ангел добрый От опасности, беды. Пусть достойной будет плата За отвагу и труды.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru